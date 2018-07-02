經濟解析／人民幣接近6.7防線，預期人行將出手阻貶

2018-07-02 22:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



人民幣對美元匯率2日再貶約0.8%，距離市場預期的6.7防線更近；金融機構普遍不認為人民銀行（央行）蓄意使人民幣走貶，並預期人行即將採取行動阻貶。

人民幣境內匯率貶0.74%，報1美元兌6.6698元；離岸匯率貶0.81%，報6.6895元。

摩根士丹利指出，中國並未利用人民幣貶值作為美中貿易戰的武器，中國當局可能會採取措施來防止人民幣出失序性貶值。

大摩中國經濟團隊的報告指出，「我們並不預期決策官員會鼓勵人民幣重貶，如果貶值風險加劇，人民銀行可能進場干預」。

人行已經暗示正對人民幣超貶保持警戒，作法是上周所訂的人民幣對美元參考匯率都高於市場預期水準。

大摩預料到9月底時，美元兌人民幣匯率為6.65元，與2日的水準大致相同，並預估今年底的匯率為6.6元。

大摩並指出，「市場可能持續錯誤解讀人民銀行的政策微調作法，加上信心下降，可能使人民幣面臨超風險。如果人民幣貿易加權匯率指數也走貶，人民幣便可能再貶3%，到6.8-6.9元」。

高盛集團也表示，人行「近日來傾向阻止人民幣超貶」。

野村控股分析師表示，不相信人民幣貶值是人民銀行的政策，「已有證據顯示人民銀行已經採取一些阻貶行動」。

德意志銀行專家指出，人民幣貶值是由貨幣政策從緊縮轉為寬鬆所帶動，而政策轉變是因為最近的經濟數據偏弱，及美國威脅將再對2,000億美元的中國產品課稅。

德銀經濟學者指出，現在與2015年人民幣貶值時的差別，在於人民銀行現在更能控管資金流向。但弱點在於美國將持續升息，使美、中債券殖利率差距持續縮小，未來甚至可能逆轉，使人民幣吸引力降低。

摩根大通專家也不相信人民銀行會如此，以免再度引發資金外逃，而且貶值會企業更難償還美元債務，並使貿易戰更加難以解決。

ING集團已經兩度下修預估，認為年底時人民幣將貶到7元兌1美元，主要是基於貿易風險升高，而不是人行蓄意讓人民幣貶值作為貿易戰的武器。