貿易戰憂慮升高 美股開低

2018-07-02 22:37 中央社 紐約2日綜合外電報導



由於美國與主要貿易夥伴中國和歐洲聯盟的緊張情勢升高，華爾街股巿今天開盤下挫。

開盤約15分鐘，道瓊工業指數下挫0.8%，來到24089.56點。

標準普爾指數下挫0.6%，來到2701.95點。那斯達克指數下挫0.6%，來到7466.12點。