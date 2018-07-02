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世足／第51分鐘巴西內馬爾破門 巴西1:0領先墨西哥

44年前的那場豆漿店早餐 讓台灣稱霸全球晶圓代工業

貿易戰憂慮升高 美股開低

2018-07-02 22:37中央社 紐約2日綜合外電報導

由於美國與主要貿易夥伴中國和歐洲聯盟的緊張情勢升高，華爾街股巿今天開盤下挫。

開盤約15分鐘，道瓊工業指數下挫0.8%，來到24089.56點。

標準普爾指數下挫0.6%，來到2701.95點。那斯達克指數下挫0.6%，來到7466.12點。

華爾街

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