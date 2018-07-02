川普宣稱逼歐盟就範的最大武器─汽車關稅究竟多強？

2018-07-02 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普周日接受Fox電視台訪問時表示，對汽車加徵關稅，是他視為逼貿易夥伴就範的最大武器。到底這武器有多強？可從以下Q&A掌握重點：

●美國汽車市場有多大？

據統計，美國去年進口車總值約 1,920億美元，是進口鋼鐵金額的六倍有餘。就美國貿易逆差來說，汽車占了1/4。

美國去年有44%汽車是進口車，加墨兩國占半數，其次是日德。

●川普在貿易上對中國和歐盟有無差別？

川普周日受訪時說：「歐盟可能跟中國一樣壞，只是大壞小壞之差而已。他們對我們所做所為實在很糟糕。你看看汽車的情形，他們賣賓士進來，我們的車卻賣不過去。」

川普抱怨的是目前歐盟對美國車實施10%的關稅，而美國對歐盟車的關稅只有2.5%，但川普沒說的是，美國對進口輕卡車有高達25%的關稅。

●中國關稅究竟是15%、25%、還是40%？

中國7月1日依照承諾，將進口車關稅稅率由25%降為15%，不過，因應美國宣布對中國實施關稅措施，中國7月6日將對美國車另加徵25%的關稅，也就是說，美國車將面臨高達40%的關稅，只享有五天15%的關稅。

川普已揚言對歐盟車課徵20%的關稅，但美國官員說是25%。

●川普以汽車加徵關稅的影響多大？