印度稅制改革奏效 商品與消費稅收大增

2018-07-02 15:06 中央社 新德里2日專電



印度總理莫迪政府推動稅制改革有了成效，印度財政部長戈雅（PiyushGoyal）昨天表示，商品與消費稅（GST）每個月稅收估計將超過1.1兆盧比（新台幣約4896億元）。

印度政府去年7月統一全國的商品與消費稅，雖一度對印度經濟造成衝擊，但經過一年後，政府稅收已大幅增加，綜合印度媒體報導，戈雅預估，商品與消費稅收每月將超過1.1兆盧比。

戈雅指出，如果稅率能進一步合理化，且電子申報帳目系統能穩定下來，本財政年度的GST收入可望達到13兆盧比（新台幣近5.79兆元）。

反對黨批評印度政府這項稅制過於複雜，但莫迪在實施週年後接受當地雜誌採訪說，排除印度實施GST單一稅率的可能。

莫迪質疑，牛奶和賓士轎車有可能課徵同一稅率嗎？

印度所推出的GST稅制，對奢侈品課以重稅，並根據商品不同性質課徵0%、5%、12%、18%及28%等不同稅率。

莫迪指出，過去一年間，已有480萬家新企業註冊繳納GST，約有35億張發票已處理，並已退稅1.1億盧比（新台幣約4896萬元）給企業。

他還強調，商品與消費稅的實施，將17項中央稅與23項地方稅合併成單一稅制。

自從印度全國實施這項新稅制後，包括台商在內的外資在印度經商更簡便，過去稅制未統一時，商品從這一省到另一省，都有不同且複雜的稅制，讓外資增加許多成本及困擾。