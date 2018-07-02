屢敗屢戰 墨西哥總統當選人奧布拉多爾其人及主張

2018-07-02 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



墨西哥總統當選人奧布拉多爾。歐新社 分享 facebook 墨西哥總統當選人奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）是一位左派的民粹主義兼民族主義者。之前曾三度參選總統，都吃敗仗，卻屢敗屢戰，卒底于成。他究竟是怎麼樣的一個人？政治主張如何？可以從下面幾個方面窺其端倪。

第一，奧布拉多爾在發表演說時，會針對聽眾的偏好而精準地調整內容及用語。在選戰中他遍訪每一個城鎮，有些地方還去過不止一次。例如他在中部的薩卡特卡斯市便保證將提高對農民的補貼，並選擇農村地區的慣用語，批評現代政府是「臭豬、閹豬、豬玀」。

之後在距離一小時車程的另一個城鎮，他又保證將強力阻止美、墨邊境的移民亂象。而一天之前他在首都墨西哥城，則承諾將發行債券興建新機場。但由於他提出各式各樣的承諾，很難預測他究竟是溫和派，還是極端派。

第二，不管他走到那裡，都能看到大量的支持者親吻他，搶著跟他合照，或要求簽名。他不僅得到低所得民眾的明顯支持，也使不少學生、中產階級青年及富裕的北部民眾相信他是唯一能夠掃除貪腐的候選人。

第三，他的演說一向甚具煽動性，但最近正在調低分貝。2006年他敗選時，曾發動百萬人大遊行，高呼「把既有勢力打入地獄」；在最近的活動中，也抨擊最高法院。但他最近回應外界指他是俄羅斯代言人時，他改採低調的反擊。他也更能聽取幕僚的建議，顯示他已益發成熟且審慎。

第四，他與川普同樣擁有破壞力。他是選戰老將，從1980年代就開始參選。儘管敗績不斷，但他總能夠將失敗轉變成攻擊貪腐的機會。他積極從事社會運動，也有助於拉高他的政治品牌形象，但也因此令人擔心他是否能尊重體制。

第五，他也主張「墨西哥優先」，每次造勢活動支持者都高唱墨西哥國歌，但他從來不一齊唱，而是在台上立正站好，且看向遠方，給人的印象是群眾直接對著他唱國歌。他保證將為墨西哥帶來1910年革命以來最大規模的轉型，儼然一副「墨西哥拯救者」的架勢。