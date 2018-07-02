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穆斯克宣告 特斯拉每周生產5,000輛達標

2018-07-02 06:36經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

特斯拉（Tesla） 執行長穆斯克表示，特斯拉上季最後一周達到生產5,000輛的里程碑，成為「真正的車廠」。

穆斯克向員工發布電子郵件宣告：「我們辦到了！不論是靠意志力，或者憑創造力，我們找到原本以為不可能辦到的全新解決辦法。」

Model 3單周生產達成5,000輛目標，是穆斯克排除萬難的另一大成就，也讓已下單的客戶鬆一口氣。為了達標，他還在位於加州費利蒙的工廠臨時搭建帳篷，做為第三座組裝線的延伸。

穆斯克寫道，Model 3下個月單周生產量或許可達到6,000輛，上周含Model S和X的產量已突破7,000輛。

特斯拉上季最後一周達到生產5,000輛的里程碑。路透
特斯拉上季最後一周達到生產5,000輛的里程碑。路透
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