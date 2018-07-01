促銷武器 傳白宮將派高官赴法恩堡航空展

2018-07-01 23:48 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



路透社引述知情產業消息人士報導，白宮將派遣高層級代表團出席7月在英國舉行的法恩堡航空展，以推動美國總統川普的「向美國採購」政策，擴大美國的武器和飛機出口。

法恩堡航空展（Farnborough Airshow）是全球最大商用和軍用航太展，今年7月16至22日在倫敦附近的法恩堡舉行。

美國官方代表團將由白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）領軍，他是美國武器出口新政策「傳統武器轉讓政策」（Conventional Arms Transfer Policy）的主要規畫者之一。這也將是近年來美國派出最高層官方代表出席這場航空展。

白宮依據「向美國採購」（Buy American）思維規畫的「傳統武器轉讓政策」，包括加快通過武器出售案，和加強美國高級官員在促進成交扮演的鼓吹角色，甚至由川普出面。

「傳統武器轉讓政策」還包括在做交易決定時注入更多商業考量，而非過去長期以人權考量為優先；以及放寬一系列美國軍備出口規定，從戰機、無人機到戰艦和大砲。

川普將在7月13日訪問英國，目前公布的行程並未顯示他將出席法恩堡航空展。

美國國務院一名官員表示，負責武器控制和國際安全（Arms Control and International Security）的國務次卿將出席今年法恩堡航空展。產業高層人士則說，出席美國官方代表團將包括商務部、空軍和國防部武器出口部門的官員。

美國未來幾年可以爭取的最重要武器銷售合約，包括歐洲國家準備更換新一代戰機。美國政府已預先核准比利時購買34架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-35戰機，合約價值超過60億美元（約新台幣1800億元）。