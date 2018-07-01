對伊經濟制裁 川普籲沙國增產石油

2018-07-01 14:33 台灣醒報 記者李辰瑜╱台北報導



美國為抑制石油漲幅及經濟制裁伊朗，要求沙烏地阿拉伯配合增產石油。 分享 facebook 為了因應伊朗的經濟制裁和委內瑞拉的動亂，美國總統川普於6月30日要求沙烏地阿拉伯增產200萬桶的石油。美國此舉除了意在緩解高漲的油價，目的更在於要求沙國配合對伊朗的經濟制裁。對於美國的要求，沙國雖同意增產，但並未承諾增產的具體數額。

增產目標缺乏共識。

根據《BBC》報導，川普表示，他已經透過電話與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼聯繫，就增加沙國石油產量達成協議，但是具體增產目標並未確認。事實上，早在今年4月，川普就已經透過推特抱怨油價太過高昂，並暗示石油輸出國組織限制石油出口以抬高油價的做法是「不好」而且「無法接受」。

一個星期前，石油輸出國組織與其他石油出口國同意每天增產100萬桶，以抑制去年以來石油價格的漲幅，但是顯然美國對此一數額仍不滿意。一名沙國官員透露，「沙國無意增產至每天超過100萬桶的石油產量，那對我們而言成本太高昂了。」沙國能源部長法利與美國務卿龐培歐於周二會談時亦表示沙國尊重每天增產100萬桶的協議。

石油作為制裁武器

《路透社》的報導指出，川普於今年5月退出與伊朗的核子協議後，重新實施對伊朗的經濟制裁。美國對歐洲、亞洲和中東的盟國施加壓力配合制裁，抵制伊朗的石油出口。同時美國亦要求包括沙烏地阿拉伯在內的石油輸出國增加石油出口，以填補因為抵制伊朗石油造成的缺口。

伊朗最高領袖哈生尼則批評，美國試圖透過施加經濟壓力使其國家與國際體系分離的做法「是註定徒勞無功的」。哈生尼並表示，「在他（指川普）之前已經有6位美國總統嘗試這麼做，而他們無一例外的都失敗了。」原因並不難理解，因為中國是伊朗石油的最大進口國，佔其出口總額的24%。此外，印度和南韓亦分別佔伊朗石油出口的18%和14%，若上述國家不願配合對伊朗的經濟制裁，恐損害美國與其盟邦的合作關係。

《美聯社》的報導則指出，川普此舉的目的是，一方面維持對伊朗的經濟制裁，一方面避免因為石油價格高漲對共和黨的期中選舉選情造成負面影響，尤其川普的支持基礎是對油價波動最為敏感的選民。

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