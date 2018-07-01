共享夥伴關係 52家企業曾獲臉書用戶個資

2018-07-01 14:27 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



社群媒體巨擘臉書在提供給國會的資料中說，臉書根據協議與52家軟硬體製造商共享用戶資訊，其中包括若干中國企業，以使其社群媒體平台在智慧型手機和其他裝置上更有效作業。

「華盛頓郵報」（WP）報導，臉書回應眾議院能源暨商業委員會（House Energy and CommerceCommittee）的700多頁文件，是臉書停止與大多數應用程式製造商共享用戶個資後，迄今針對臉書多年來與若干企業共享使用者資訊所做的最完整報告。

根據文件內容，有些夥伴關係一直持續到今年，有些則持續到今日。

夥伴名單包括若干美國科技大廠，例如蘋果公司（Apple）、亞馬遜公司（Amazon.com）和微軟公司（Microsoft），還有南韓科技巨擘三星電子（Samsung）和中國企業華為（Huawei）和阿里巴巴集團（Alibaba）。這些夥伴並非全是裝置製造商，有些開發作業系統或其他軟體。

臉書在文件中說：「我們忙著與這些公司將各種裝置、作業系統和其他產品建置整合，我們和夥伴們希望提供人們接觸臉書或享受相關體驗的方式。」

「我們的夥伴負責為臉書用戶進行這些整合作業，但獲得臉書批准。」

臉書說，在52家軟硬體製造商中，臉書已和其中38家結束夥伴關係，打算不久後再與另外7家分道揚鑣。

臉書在長達747頁的文件中，回應能源暨商業委員會成員提出的約1200個問題；這個委員會4月在聽證會上盤問臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。

這份文件的截止期限為6月29日，臉書在接近午夜時分提交相關回應。