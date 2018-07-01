印度黃金廟神池傳功效 世界訪客最多地點

2018-07-01 13:12 中央社 阿姆利則30日電



印度黃金廟是錫克教的聖地，只要問起印度人，都會講述圍繞黃金廟的神池有多麼神奇，治癒了許多疾病，因此每天吸引10萬人次參觀黃金廟，且入池沐浴。

黃金廟位於印度離巴基斯坦最近的城市阿姆利則（Amritsar），是由錫克教第4代祖師達斯（Ram Das）建造，正式名稱是「上帝之殿」（Sri Harmandir Sahib），但因廟宇遭掠奪後在1830年重建時，使用了100多公斤的黃金，把寺廟牆壁及入口建築和寺廟本身的19個圓頂都鑲上黃金，因而被大家稱為黃金廟。

歷代的經營，整座黃金廟已使用了約750公斤的黃金，連進入寺廟後教士祈禱和吟唱祭詞處的電風扇，也是黃金打造，顯得金碧輝煌。

加上黃金廟建築風格兼具伊斯蘭教建築的色彩及肅穆，又有印度教建築璀璨的特色，每天吸引超過10萬人次參觀黃金廟，2017年並獲倫敦「世界紀錄大全」（World Book of Records）組織頒發「世界訪客最大量的地方」。

不過，如果問起印度人，大家津津樂道的事物除黃金廟的金碧輝煌外，最重要的是圍繞在黃金廟外的「神池」（Amrit Sarovar）。

傳說「神池」在黃金廟神力加持下，只要進入神池沐浴，百病都可消除，隨便問一位在黃金廟參拜的信徒，都可以說出自己或他人的案例，強調自從浸泡在神池後，癌症等各種疾病或病痛都獲得消除。

帶著家人從新德里特別來黃金廟朝聖的寶吉瓦尼（Rakesh Bhojwani）說，他曾受苦於頸椎病長達15年，甚至快要不能走路了，後來聽人提起黃金廟神池的神奇功效，經過在黃金廟洗浴後，長期困擾他的病痛完全消除。

因此，一到黃金廟，除了透過連接神池的長廊排隊等候至少1小時進廟祈福外，所有信徒都不能免俗，在神池中沐浴並雙掌合十向黃金廟的神明祈禱。

此外，由於每天訪客眾多，許多信徒進入黃金廟後都會奉獻。據稱，單日的奉獻金額可觀，而黃金廟把這些信徒的捐獻拿來每天提供牛奶給參觀者，維持寺廟運作，同時救濟貧苦。

除黃金廟外，黃金廟附近的札連瓦拉園（Jallianwala Bagh）紀念碑和阿姆利則慘案博物館，以紀念1919年4月3日發生英軍開槍屠殺在此集會的上千名印度民眾，也成為遊客憑弔歷史的地方。