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亞太貿易協定第二修正案生效 平均降稅超過3成

2018-07-01 11:46中央社 台北1日電

陸媒報導，「亞太貿易協定第二修正案」7月1日起正式生效實施。中國、印度、韓國、斯里蘭卡、孟加拉和寮國等6個成員國，將對共計1萬312個稅目的產品削減關稅，平均降稅幅度33%。

中新社報導，根據修正案，中國減讓關稅清單包括魚類、蔬菜、茶葉、化工製品、鋼鐵製品、機動車零部件、機械電子及儀器儀錶等產品。

印度減稅產品主要是動物產品、油籽、礦產品等。韓國則是魚類、鮮花、化學製品、皮革製品等。斯里蘭卡、孟加拉、寮國的減稅產品，包括漁水產品、水果、香料等。

此外，中、韓、印、斯四國還給予協定內最不發達國家孟加拉，共1259個產品特惠稅率安排，給予寮國1251個產品特惠稅率安排，平均降稅幅度均為86%。

報導稱，此「協定」是由聯合國亞太經濟社會委員會負責，在發展中國家之間達成的一項優惠貿易安排。目前「協定」成員國擁有近30億人口的龐大市場，橫跨東亞和南亞兩大世界經濟成長極。

中國於2001年正式加入「亞太貿易協定」，除了是中國參加的第一個優惠貿易安排外，也是中國目前唯一涵蓋東亞、南亞地區，且仍在實施的優惠貿易協定。

報導稱，歷經9年談判，各成員國於2017年1月正式簽署協定第二修正案。中國商務部稱，修正案的正式生效，將促進各成員國之間貿易繼續成長，進一步推動亞洲區域經濟一體化和「一帶一路」建設進程。

孟加拉印度

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