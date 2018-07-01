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比特幣創始人身分仍是謎 卻宣布要出書公開全情

2018-07-01 10:08聯合報 記者許祖菱╱即時報導

比特幣身分成謎的創始人宣布將出書詳談發明比特幣的細節。美聯社
比特幣身分成謎的創始人宣布將出書詳談發明比特幣的細節。美聯社
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電子加密貨幣比特幣（bitcoin）身分成謎的創始人將出書詳談發明比特幣的細節。彭博報導，在2008年發表比特幣白皮書並化名中本聰（Satoshi Nakamoto）的比特幣創始人30日對外宣布，將在近期出書詳談比特幣「有關人士和事實」。

與中本聰有連結的網站「中本家族基金會」（Nakamoto Family Foundation）30日公布一段署名中本聰的訊息。他寫道，「在此先發表分為兩個部分的文字作品摘錄」，並在下方附上長達21頁摘錄文字。

中本聰寫道：「你會從這個短篇故事，看到那些最常被提起的疑問與答案。我想要藉此公布有關人士與事實。」他並附上一道密碼謎題，要讀者猜猜這本書的名字。

書名答案經解碼為「honne and tatamae／tatemae」，即日文中的「本音」（心裡話）與「建前」（表面話），但彭博無法斷定這個訊息確實出自中本聰之手。

比特幣帶動全球加密貨幣崛起，各家記者曾透過各種管道確認中本聰的真實身分卻一無所獲。

中本聰30日公布摘錄中提到了早期研究數位貨幣的先驅者，包括發明「雜湊現金」（Hashcash）的貝克（Adam Back），以及戴偉（Wei Dai）、丘姆（David Chaum）、芬尼（Hal Finney）。

摘錄並提到，無論化名為中本聰的比特幣幕後推手真實身分為何，他／她／他們在14歲就開始參與這個加密貨幣運動。摘錄提到：「中本聰不是真名，具體來說，不是一個依法登記名字。」

比特幣

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