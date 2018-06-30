比特幣跌破5千美元可買？理財顧問質疑此說

2018-06-30 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站CNBC報導，安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，比特幣（bitcoin）如果跌破5,000美元，可以買進。但一些理財顧問不以為然。

比特幣行情波動劇烈，去年底一度飆到直逼20,000美元大關，如今已回跌70%。伊爾艾朗29日在比特幣交易報價約5,870美元時表示，若跌破5,000美元，值得考慮買進。

伊爾艾朗說，他不認為比特幣會一路漲回20,000美元，但篤信比特幣有未來的人會伺機買進，讓行情築底、盤整，然後回升。

不過，一些理財顧問對此觀點存疑。他們表示，對於希望投資組合增值的客戶，他們通常不會建議投資比特幣。

兼具美國認證財務規劃師與比特幣挖礦者身分的Bone Fide Wealth總裁伯恩帕斯說：「無論價位為何，投資人在買進前都應三思。加密幣大致是投機性的，且應這麼看待。」

伯恩帕斯說，比特幣之所以對許多人非常有吸引力，是因為風險雖高、報酬也高。他說，比特幣「很酷，是新聞焦點，有新鮮感，但並未改變遊戲規則」。

理財顧問公司Stash Wealth創始合夥人馬蘭妮也呼應這種看法，甚至直言比特幣是賭博，稱不上是投資。她說：「如果你想賭錢，大可去拉斯維加斯，那還比較好玩。」若客戶仍想買比特幣，她會建議占投資組合的比重不宜超過3%。

Edelman金融服務公司創辦人暨執行董事長艾德曼預期，加密資產如比特幣和以太幣有前途，但投資人必須採取長程觀點，並認清此刻加密幣仍屬「蠻荒地帶」，建議占投資組合比重不宜超過5%，而且「必須把它當作彩券看待」，也就是要有虧錢的心理準備，另外可參考「平均成本」（DCA，或稱「定期定額」）這類投資策略，固定每隔一段時日就投資特定金額以降低風險。

另有些理財顧問雖不推薦投資比特幣，但認為加密幣產業有價值。