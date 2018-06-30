親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

梅西掰掰！法國姆巴佩下半場連中兩元 4:3淘汰阿根廷晉8強

比特幣跌破5千美元可買？理財顧問質疑此說

2018-06-30 23:30經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站CNBC報導，安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，比特幣（bitcoin）如果跌破5,000美元，可以買進。但一些理財顧問不以為然。

比特幣行情波動劇烈，去年底一度飆到直逼20,000美元大關，如今已回跌70%。伊爾艾朗29日在比特幣交易報價約5,870美元時表示，若跌破5,000美元，值得考慮買進。

伊爾艾朗說，他不認為比特幣會一路漲回20,000美元，但篤信比特幣有未來的人會伺機買進，讓行情築底、盤整，然後回升。

不過，一些理財顧問對此觀點存疑。他們表示，對於希望投資組合增值的客戶，他們通常不會建議投資比特幣。

兼具美國認證財務規劃師與比特幣挖礦者身分的Bone Fide Wealth總裁伯恩帕斯說：「無論價位為何，投資人在買進前都應三思。加密幣大致是投機性的，且應這麼看待。」

伯恩帕斯說，比特幣之所以對許多人非常有吸引力，是因為風險雖高、報酬也高。他說，比特幣「很酷，是新聞焦點，有新鮮感，但並未改變遊戲規則」。

理財顧問公司Stash Wealth創始合夥人馬蘭妮也呼應這種看法，甚至直言比特幣是賭博，稱不上是投資。她說：「如果你想賭錢，大可去拉斯維加斯，那還比較好玩。」若客戶仍想買比特幣，她會建議占投資組合的比重不宜超過3%。

Edelman金融服務公司創辦人暨執行董事長艾德曼預期，加密資產如比特幣和以太幣有前途，但投資人必須採取長程觀點，並認清此刻加密幣仍屬「蠻荒地帶」，建議占投資組合比重不宜超過5%，而且「必須把它當作彩券看待」，也就是要有虧錢的心理準備，另外可參考「平均成本」（DCA，或稱「定期定額」）這類投資策略，固定每隔一段時日就投資特定金額以降低風險。

另有些理財顧問雖不推薦投資比特幣，但認為加密幣產業有價值。

金融規劃軟體公司Covisum總裁艾沙瑟說：「這是一種新興產業，而且才在起步階段。」他建議在這個領域分散投資，因為「企圖單挑一家公司或一種加密幣投資，並期待十年後必是贏家，是很危險的事」。

比特幣是賭博還是投資？各界看法不同。（圖／路透）
比特幣是賭博還是投資？各界看法不同。（圖／路透）
分享

比特幣賭博彩券

相關新聞

通用汽車：川普若執意重課關稅 可能導致裁員

2018-06-30 21:09

川普：加徵汽車關稅調查 3到4週完成

2018-06-30 17:42

小攤位起家 二嫂在菲創造台灣小吃傳奇

2018-06-30 14:38

信用卡超收利息 花旗將退3.35億美元

2018-06-30 14:06

中國匯錢入美 越來越難

2018-06-30 13:46

南韓行銷新趨勢 找網紅作節目

2018-06-30 13:44

川普二輪稅改 擬降低個人稅

2018-06-30 13:44

彭博：美中貿易戰擴大影響

2018-06-30 13:44

過去一周市場回顧

2018-06-30 13:44

報復！大家一起「稅」加拿大對近4千億元美國貨課關稅

2018-06-30 13:35

我給你更好的！川普勸馬克宏「退出歐盟」

2018-06-30 13:33

進口車徵關稅／漲價裁員難免？通用汽車先撂話

2018-06-30 13:28

德、印鋼鐵巨擘聯姻 歐洲第二大鋼鐵業者誕生

2018-06-30 13:27

華商憂貿易戰 批限制投資不利

2018-06-30 13:26

鴻海綠灣建新據點 拓展威斯康辛創新網絡

2018-06-30 11:09

南韓零售業不再只靠廣告 自製內容吸引消費者

2018-06-30 10:22

德國、印度公司結盟 晉升歐洲第二大鋼鐵業者

2018-06-30 09:54

川普擬推第二階段稅改 欲將企業稅降至20%

2018-06-30 09:32

軟銀孫正義 加碼在美投資

2018-06-30 03:57

夏普發新股案 喊卡

2018-06-30 01:15

夏普取消發新股 專家按讚：正確決定

2018-06-30 01:15

2018年財富報告／62％有錢人 愛加碼股票

2018-06-30 00:51

交好陸？ 澳洲心口不一

2018-06-30 00:48

川普：軟銀加碼 在美投資720億美元

2018-06-30 00:23

亞馬遜積極拓版圖 強攻不同領域

2018-06-30 00:04

亞馬遜兩路並進 要顛覆領藥習慣

2018-06-30 00:04

鐵礦砂後市 分析師唱衰

2018-06-30 00:04

新興國護本幣 節節敗退

2018-06-30 00:04

日勞改拍板 限制加班工時

2018-06-30 00:04

日失業率 降至26年新低

2018-06-30 00:04

移民協議敲定 歐元歡呼

2018-06-30 00:04

Nike上季獲利優於預期

2018-06-30 00:04

亞馬遜砸10億美元 收購線上藥房

2018-06-30 00:04

伊朗石油出口 愈來愈難

2018-06-30 00:04

印尼央行升息2碼 阻貶匯價

2018-06-30 00:04

核心CPI升幅縮小 歐QE不會加速退場

2018-06-30 00:04

石油上半年漲20% 最亮眼

2018-06-30 00:04

美5月PCE升至6年最高點 通膨壓力增

2018-06-29 22:47

美股早盤大漲260點 Nike股價創新高

2018-06-29 22:36
看更多

熱門文章

吃完得了「炒飯症候群」？ 德州女怒告中餐廳求償3000萬

2018-06-30 11:20

泰國迷魂洞？少足隊離奇失蹤 千人進洞找 美軍加入也沒輒

2018-06-30 11:00

川普被耍 和冒牌參議員大聊4分鐘

2018-06-30 14:42

日本民間火箭墜毀 宇宙參與二度鎩羽

2018-06-30 12:08

研究：空汙是糖尿病重大成因

2018-06-30 18:21

中國匯錢入美 越來越難

2018-06-30 13:46

小攤位起家 二嫂在菲創造台灣小吃傳奇

2018-06-30 14:38

川普不排除 承認克里米亞屬於俄國

2018-06-30 18:04

不用插秧了 北韓中文導遊忙迎中國客

2018-06-30 12:45

利比亞海岸巡防隊：移民船翻覆逾百人恐溺斃

2018-06-30 03:32

報復！大家一起「稅」加拿大對近4千億元美國貨課關稅

2018-06-30 13:35

寫信給加拿大後 川普又要北約8個歐洲盟國提高國防預算

2018-06-30 11:02

川普建議馬克宏退出歐盟

2018-06-30 11:56

中國經濟侵略 美官員列出6大常見手段

2018-06-30 18:51

日長崎天草12處遺產 正式列入世遺

2018-06-30 19:02

通用汽車：川普若執意重課關稅 可能導致裁員

2018-06-30 21:09

德國人最衰的一個夏天 除了世足賽外還有這些事

2018-06-30 23:26

川普被爆「逼退」甘迺迪 幕後軟硬兼施

2018-06-30 14:11

脫歐在即 英國人申請德國籍激增

2018-06-30 21:34

SpaceX火箭運物資到太空站 內含超濃咖啡

2018-06-30 11:33

夏普取消發新股 專家按讚：正確決定

2018-06-30 01:15

鴻海綠灣建新據點 拓展威斯康辛創新網絡

2018-06-30 11:09

川普擬推第二階段稅改 欲將企業稅降至20%

2018-06-30 09:32

史諾登交還美國？俄國：從未考慮

2018-06-30 17:48

鴻海威州廠啟動 拚艦隊轉型

2018-06-30 01:15

追隨德國與荷蘭 奧地利邁向承認「第三性別」

2018-06-30 09:32

彭博：美中貿易戰擴大影響

2018-06-30 13:44

太空船天龍號 載球形機械人「飛天腦」升空

2018-06-30 12:05

佯稱參議員騙倒白宮 諧星成功和川普講電話

2018-06-30 13:58

大教堂屋頂住著送子鳥 宮崎駿曾在此童話小鎮取景

2018-06-30 23:35

加拿大反擊 對126億美元美國貨課徵關稅

2018-06-30 01:55

印度7歲女童遭性侵 數千人抗議訴求處死被告

2018-06-30 21:26

Kitty新幹線發車 400粉絲擠爆博多站

2018-06-30 13:29

馬里蘭報社槍擊案 槍手堵後門防人逃脫

2018-06-30 09:59

新世界遺產出爐 沙國綠洲阿曼古城都入列

2018-06-30 20:14

軟銀孫正義 加碼在美投資

2018-06-30 03:57

富士康威州廠正式營運前 還需兩項許可

2018-06-30 01:15

影／馬里蘭州報社槍擊案 兇嫌作案前先阻人逃生

2018-06-30 14:18

金正恩 罕見視察經濟特區

2018-06-30 23:40

美國首席大法官羅伯茲 接下甘迺迪關鍵票角色

2018-06-30 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top