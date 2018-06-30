川普推文 要沙烏地每日增產200萬桶油 沙國回應了

2018-06-30 22:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國總統川普表示，他已要求沙烏地阿拉伯增產石油每日200萬桶，以壓低油價。國際油價上周寫下兩個月來最大單周漲幅，且不論是月線、季線及半年線均同步收高。

川普周日（6月30日）在推特上表示，他已和沙烏地國王沙爾曼通過話，並向他解釋，因為伊朗和委內瑞拉的動亂和失去機能，他要求沙國必須增產石油，數量可能高達每日200萬桶。川普在文末說：「價格太高！他同意了！」不過，從推文看不出沙爾曼同意的是究竟是油價太高還是同意沙國將增產。

沙國之後發出聲明，證實確實有這通電話，但未提到任何有關每日增產200萬桶一事，僅表示雙方強調有必要保持石油市場的穩定性，以及產油國需要填補任何可能的供應缺口。

國際油價上周繳出四天連漲的好成績，西德州和布侖特油價雙雙寫下兩個月來最大單周漲幅，且不論是月線、季線及半年線均收高

西德州原油8月期貨上周五（29日）收漲近1%，結算價報每桶74.15美元，創2014年11月以來新高，上周累計漲8%，月線上揚11%，第2季上漲14%，今年至今這半年累計勁揚23%。

布侖特原油期貨上周五漲1.59美元或2%，至每桶79.44美元，創5月來新高，周線漲5.2%，6月累計上揚2.4%，第2季約漲13%，今年來累計上漲18.8%。