親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

抗議政府發假新聞 鳳梨農民7月4日將北上抗議

中職／王建民結束悍將客座教練 自認也學到很多

日長崎天草12處遺產 正式列入世遺

2018-06-30 19:02中央社 東京30日綜合外電報導

聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式決定將日本的「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」，列為世界文化遺產，這是日本被UNESCO列入的第18件世界文化遺產。

日本放送協會（NHK）及日本經濟新聞報導，日本推薦的「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」，今天在中東巴林舉行的世界遺產委員會中，正式被列為世界文化遺產。

「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」總共包含12處遺產，分布在長崎縣及熊本縣。

這12處遺產包括島原之亂時的「原城遺址」（位於長崎縣南島原市）、持續漁村獨有信仰形態的「天草之崎津聚落」（位於熊本縣天草市）、日本國內現存最古老的教會「大浦天主堂」（位於長崎市）等。

「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」被列入世界文化遺產後，日本國內的世界文化遺產從原本的17件增加到18件，再加上原本的4件世界自然遺產，日本總計共有22件世界遺產。

日長崎天草隱藏基督徒相關遺產 申遺成功

聯合國教科文組織第42屆世界遺產委員會今天決定將日本申請的「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」登記為世界文化遺產。這是日本連6年成功申請世界文化遺產。

「日本經濟新聞」報導，聯合國教育科學文化組織（UNESCO）第42屆世界遺產委員會在巴林首都麥納瑪（Manama）開會討論，決定將「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」（分佈在長崎縣、熊本縣）登記為世界文化遺產。

這是日本的第18件世界文化遺產，如果是包括自然遺產在內的世界遺產則是第22件。

17至19世紀間，日本江戶幕府禁止民眾信基督教，在長崎縣與熊本縣天草地區存在著基督教與傳統宗教及社會共生，暗中守護信仰的基督徒有獨特文化傳統。這段暗中守護信仰的歷史分為「開始」、「形成」、「維持與擴大」、「改變與結束」4個時期。

長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產是由「大浦天主堂」（長崎市）、1637年島原之亂義軍被包圍的原城遺址（長崎縣南島原市）、殘留著以漁具、以貝殼做為祈禱對象的漁村特有信仰型態的「天草的崎津聚落」（熊本現天草市）、信仰集中地平戶聖地與聚落（長崎縣平戶市）等12件資產構成。

日本連續6年申請世界文化遺產成功。去年7月福岡縣的沖之島成功登記為世界文化遺產。今年1月，日本推薦位於大阪府的「百舌鳥暨古市古墳群」，做為明年申遺的候選。

聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式決定將日本的「長崎與天草地方隱性基督徒相...
聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式決定將日本的「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」，列為世界文化遺產，這是日本被UNESCO列入的第18件世界文化遺產。圖擷取自NHK網站
分享

世界文化遺產長崎熊本

相關新聞

史諾登交還美國？俄國：從未考慮

2018-06-30 17:48

影／延續200年傳統 波蘭河流嚮導帶客乘筏泛舟

2018-06-30 18:53

中國經濟侵略 美官員列出6大常見手段

2018-06-30 18:51

阿富汗宣布對塔利班停火結束 政府軍恢復進攻

2018-06-30 18:45

川普又寫警告信 要北約8盟國提高國防預算

2018-06-30 13:33

不用插秧了 北韓中文導遊忙迎中國客

2018-06-30 12:45

印尼總統佐科威邀請金正恩文在寅參加亞運

2018-06-30 11:57

寫信給加拿大後 川普又要北約8個歐洲盟國提高國防預算

2018-06-30 11:02

超載利比亞難民船翻覆 3幼童溺斃百人失蹤

2018-06-30 10:35

追隨德國與荷蘭 奧地利邁向承認「第三性別」

2018-06-30 09:32

利比亞海岸巡防隊：移民船翻覆逾百人恐溺斃

2018-06-30 03:32

9小時激辯 歐盟移民協議很模糊

2018-06-30 00:48

日升級飛彈防禦系統 將向美添購先進雷達

2018-06-29 22:41

歐洲理事會主席：談移民協議成功為時過早

2018-06-29 22:39

歐盟領袖團結抗美關稅 支持加強審查外國投資

2018-06-29 22:39

兩韓籃球賽 南韓向北韓通報訪問團名單

2018-06-29 22:05

義極右派黨魁：以政府在歐盟峰會表現為傲

2018-06-29 21:47

趕在議員補選前 澳洲國會通過防外國干預新法

2018-06-29 21:39

葉門難民湧入濟州島尋庇護 南韓：將緊縮難民法

2018-06-29 21:30

為失蹤13人祈禱 泰國網友大集氣「一個都不能少」

2018-06-29 21:28

峇里島火山噴發 外交部呼籲暫時勿前往

2018-06-29 20:09

波蘭執政黨黨魁要求德國 賠償二戰損失

2018-06-29 19:54

研究指出氣候變遷快 北極考古遺址保存刻不容緩

2018-06-29 19:49

歐盟達成移民協議 德國保守黨審慎歡迎

2018-06-29 19:48

緬甸人權開倒車 人口販運指數降至最糟等級

2018-06-29 19:48

義總理歐盟峰會初試啼聲 移民議題迫他國妥協

2018-06-29 19:47

加拿大面紗禁令惹議 法官命暫停實施

2018-06-29 19:35

旅菲台商注意了！ 菲律賓細螺旋體99死 情況恐惡化

2018-06-29 19:31

單週200死！奈及利亞的血腥「農牧衝突」

2018-06-29 19:07

日本修法改革勞動方式 年加班上限720小時

2018-06-29 18:23

比英世足對戰 歐盟高峰會兩國元首也交鋒

2018-06-29 18:05

美國最大海外軍事基地 「韓福瑞營區」今啟用

2018-06-29 18:00

平昌冬奧後 仍有上萬名外國人非法停留南韓境內

2018-06-29 16:48

日本國會通過勞改法案限制加班 1年最多720小時

2018-06-29 16:47

歐盟對俄羅斯經濟制裁 再延長6個月

2018-06-29 16:05

傳蓬佩奧下週訪北韓 青瓦台：持續關注談判

2018-06-29 16:01

一張照片看透 撕裂的G7集團和西方世界

2018-06-29 13:46

中美矛盾關注點轉移 入夏的南海再度躁動

2018-06-29 13:05

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42
看更多

熱門文章

吃完得了「炒飯症候群」？ 德州女怒告中餐廳求償3000萬

2018-06-30 11:20

風光動土 富士康威州首座面板廠規模縮小

2018-06-29 23:50

泰國迷魂洞？少足隊離奇失蹤 千人進洞找 美軍加入也沒輒

2018-06-30 11:00

與官方數據明顯有出入！川普經濟顧問：美赤字迅速下降

2018-06-29 23:26

日本民間火箭墜毀 宇宙參與二度鎩羽

2018-06-30 12:08

川普被耍 和冒牌參議員大聊4分鐘

2018-06-30 14:42

峇里島火山噴發 外交部呼籲暫時勿前往

2018-06-29 20:09

川普傳告訴馬克宏：法國應該離開歐盟

2018-06-29 22:21

為失蹤13人祈禱 泰國網友大集氣「一個都不能少」

2018-06-29 21:28

不用插秧了 北韓中文導遊忙迎中國客

2018-06-30 12:45

交好陸？ 澳洲心口不一

2018-06-30 00:48

擺脫忸怩 法國裸體風氣漸開

2018-06-29 21:24

利比亞海岸巡防隊：移民船翻覆逾百人恐溺斃

2018-06-30 03:32

中國匯錢入美 越來越難

2018-06-30 13:46

寫信給加拿大後 川普又要北約8個歐洲盟國提高國防預算

2018-06-30 11:02

伊朗石油出口 愈來愈難

2018-06-30 00:04

小攤位起家 二嫂在菲創造台灣小吃傳奇

2018-06-30 14:38

馬里蘭州報社喋血 全球媒體遭攻擊大事記

2018-06-29 22:42

川普建議馬克宏退出歐盟

2018-06-30 11:56

美國消費降溫 支出成長減速

2018-06-30 00:04

日本滋賀縣颳起龍捲風 8人受傷

2018-06-29 22:53

亞馬遜砸10億美元 收購線上藥房

2018-06-30 00:04

2018年財富報告／62％有錢人 愛加碼股票

2018-06-30 00:51

報復！大家一起「稅」加拿大對近4千億元美國貨課關稅

2018-06-30 13:35

伊爾艾朗：比特幣若跌破5,000美元 可買

2018-06-30 00:06

川普不排除 承認克里米亞屬於俄國

2018-06-30 18:04

夏普取消發新股 專家按讚：正確決定

2018-06-30 01:15

這種烏鴉超會變通 為獲打賞懂得這麼做

2018-06-29 21:39

葉門難民湧入濟州島尋庇護 南韓：將緊縮難民法

2018-06-29 21:30

鴻海綠灣建新據點 拓展威斯康辛創新網絡

2018-06-30 11:09

SpaceX火箭運物資到太空站 內含超濃咖啡

2018-06-30 11:33

川普想退WTO？ 財長滅火：假新聞

2018-06-29 21:53

川普擬推第二階段稅改 欲將企業稅降至20%

2018-06-30 09:32

日升級飛彈防禦系統 將向美添購先進雷達

2018-06-29 22:41

美股早盤大漲260點 Nike股價創新高

2018-06-29 22:36

9小時激辯 歐盟移民協議很模糊

2018-06-30 00:48

亞馬遜兩路並進 要顛覆領藥習慣

2018-06-30 00:04

追隨德國與荷蘭 奧地利邁向承認「第三性別」

2018-06-30 09:32

鴻海威州廠啟動 拚艦隊轉型

2018-06-30 01:15

加拿大反擊 對126億美元美國貨課徵關稅

2018-06-30 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top