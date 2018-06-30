日長崎天草12處遺產 正式列入世遺

2018-06-30 19:02 中央社 東京30日綜合外電報導



聯合國教科文組織（UNESCO）今天正式決定將日本的「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」，列為世界文化遺產，這是日本被UNESCO列入的第18件世界文化遺產。

日本放送協會（NHK）及日本經濟新聞報導，日本推薦的「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」，今天在中東巴林舉行的世界遺產委員會中，正式被列為世界文化遺產。

「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」總共包含12處遺產，分布在長崎縣及熊本縣。

這12處遺產包括島原之亂時的「原城遺址」（位於長崎縣南島原市）、持續漁村獨有信仰形態的「天草之崎津聚落」（位於熊本縣天草市）、日本國內現存最古老的教會「大浦天主堂」（位於長崎市）等。

「長崎與天草地方隱性基督徒相關遺產」被列入世界文化遺產後，日本國內的世界文化遺產從原本的17件增加到18件，再加上原本的4件世界自然遺產，日本總計共有22件世界遺產。

日長崎天草隱藏基督徒相關遺產 申遺成功

聯合國教科文組織第42屆世界遺產委員會今天決定將日本申請的「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」登記為世界文化遺產。這是日本連6年成功申請世界文化遺產。

「日本經濟新聞」報導，聯合國教育科學文化組織（UNESCO）第42屆世界遺產委員會在巴林首都麥納瑪（Manama）開會討論，決定將「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」（分佈在長崎縣、熊本縣）登記為世界文化遺產。

這是日本的第18件世界文化遺產，如果是包括自然遺產在內的世界遺產則是第22件。

17至19世紀間，日本江戶幕府禁止民眾信基督教，在長崎縣與熊本縣天草地區存在著基督教與傳統宗教及社會共生，暗中守護信仰的基督徒有獨特文化傳統。這段暗中守護信仰的歷史分為「開始」、「形成」、「維持與擴大」、「改變與結束」4個時期。

長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產是由「大浦天主堂」（長崎市）、1637年島原之亂義軍被包圍的原城遺址（長崎縣南島原市）、殘留著以漁具、以貝殼做為祈禱對象的漁村特有信仰型態的「天草的崎津聚落」（熊本現天草市）、信仰集中地平戶聖地與聚落（長崎縣平戶市）等12件資產構成。

日本連續6年申請世界文化遺產成功。去年7月福岡縣的沖之島成功登記為世界文化遺產。今年1月，日本推薦位於大阪府的「百舌鳥暨古市古墳群」，做為明年申遺的候選。