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川普：加徵汽車關稅調查 3到4週完成

2018-06-30 17:42中央社 美國總統專機空軍一號上29日綜合外電報導

美國總統川普今天搭乘空軍一號專機從華府飛往新澤西州時告訴記者，政府針對歐洲聯盟和其他貿易夥伴進口汽車是否加徵關稅的調查，將於3到4週內完成。

被問到何時會結束調查時，他說：「非常快。會在3到4週內完成。」

川普5月23日宣布，基於國家安全考量，要對進口汽車進行「232條款」（Section 232）調查，還要求在短短2個月內完成調查。

去年他宣布展開類似的國安調查，花了約10個月完成後，對進口鋼鋁製品分別課徵25%及10%關稅。

根據法律，商務部在232條款調查啟動後，應於270天內提交建議報告給總統，總統有90天時間決定是否採行建議。

美國總統川普今天搭乘空軍一號專機從華府飛往新澤西州時告訴記者，政府針對歐洲聯盟和...
美國總統川普今天搭乘空軍一號專機從華府飛往新澤西州時告訴記者，政府針對歐洲聯盟和其他貿易夥伴進口汽車是否加徵關稅的調查，將於3到4週內完成。路透
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