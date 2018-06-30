信用卡超收利息 花旗將退3.35億美元

2018-06-30 14:06 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



花旗集團（Citigroup）29日表示，由於計算有誤，該集團超額收取了客戶的信用卡利息，這筆超收金額將退還給客戶，退款總金額高達3億3500萬美元。

花旗集團29日與「消費者金融保護局」（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）達成和解方案，花旗將在今年底前，將超收的信用卡利息退還給175萬名客戶。

花旗在今年稍早透露，該集團在確定信用卡客戶有無資格依聯邦管理信用卡業的法律降低利率時，採用的方法有缺陷。

花旗2017年向包括CFPB在內的監管機構，披露了這項漏洞，CFPB選擇不對花旗的做法進行罰款，理由是該銀行主動向監管機構報告問題，並且正著手退款給客戶。依據今年稍早的監管文件，花旗為支付退款，已做好撥款準備。

CFPB現任代理局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）是由川普總統任命，他也是白宮預算局長；這是穆瓦尼上任後採取的第三項執法行動。與去年離開CFPB的前局長柯德瑞(Richard Cordray)相比，穆瓦尼治下的執法行動較緩。

穆瓦尼的第一項執法行動是針對富國銀行（Wells Fargo），該公司因抵押貸款和汽車貸款不良，被處以10億元罰款；第二項執法行動針對「安全集團」（Security Group）討債公司。

花旗集團與CFBP29日的和解案，是穆瓦尼首度為消費者追回資金。