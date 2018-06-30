手機速度變慢？可能遭駭客利用挖礦賺比特幣

2018-06-30 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



手機的網路瀏覽器變得比平常慢嗎？這可能是不法人士在挖礦獲取比特幣。

虛擬貨幣比特幣名氣漸長，許多駭客也有新的手法。他們在民眾手持裝置、電視和智慧冰箱置入挖礦惡意軟體，讓這些裝置替自己挖礦，藉此取得數位貨幣並省下挖礦成本。

加密貨幣劫持（Cryptojacking）攻擊的「淘金熱」問題在網路資安業逐漸增加，影響消費者和企業組織。依攻擊的嚴重程度不同，受害人可能注意到裝置的處理能力略微下降，但程度不足以讓人聯想到駭客攻擊。不過，好幾個月下來，或如果企業的整個電腦網路遭攻擊，可能累積占用大量的處理能力。

以色列資安公司Check Point威脅情報部門經理瑪雅．哈洛維茲（Maya Horowitz）表示：「我們看到很多組織每月電費帳單增加好幾萬美元。」

駭客利用受害人的裝置處理能力來創造虛擬貨幣，也就是挖礦。虛擬貨幣挖礦時需要電腦進行複雜計算，駭客除了安裝惡意程式進行加密貨幣劫持，也可能利用網路瀏覽器。

受害人造訪某個網頁時，電腦處理能力就會開始挖礦，直到受害人離開該網頁。有些網站試圖以合法並透明方式挖礦，像是Salon.com今年有3個月期間曾移除網站廣告，以交換用戶同意讓他們挖礦。

資安專家在2017年首度提出加密貨幣劫持的威脅，當時虛擬貨幣價格水漲船高，屢破紀錄。

駭客通常會盡可能感染大量裝置，防挖礦應用程式開發商貝爾卡辛（Ismail Belkacim）表示：「基本上每個有電腦處理裝置的人都可能是加密貨幣劫持的目標。」