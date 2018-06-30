美股收紅 能源股強勢

2018-06-30 05:30 中央社 紐約29日綜合外電報導



美股今天收紅，盤中漲幅較大，尾盤漲勢收斂。能源股上漲力道最強，銀行股漲勢趨緩。

道瓊工業指數終場上漲55.36點，或0.23%，收在24271.41點；標準普爾500指數上漲2.06點，或0.08%，收在2718.37點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲6.622點，或0.09%，收在7510.305點。