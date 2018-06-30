伊爾艾朗：比特幣若跌破5,000美元 可買

2018-06-30 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，如果比特幣（bitcoin）跌破5,000美元價位，可以買進。

比特幣29日紐約早盤交易報價約5,850美元，已從2017年底時的巔峰價位回跌70%左右。

伊爾艾朗29日接受CNBC訪問時表示，這種加密幣若是跌破5,000美元，值得考慮買進。在他發言的同時，比特幣交易價格約5,870美元。

伊爾艾朗表示，他不認為比特幣會一路漲回20,000美元，但篤信比特幣有未來的人會伺機買進，讓行情築底、盤整，然後回升。

比特幣行情去年狂飆，反映數位貨幣走紅和數十種競爭對手的加入炒熱市場。然而，從詐欺案頻傳到世界各國監管當局的打壓，諸多障礙導致比特幣從去年12月逾19,000美元的價格大幅摔落。

伊爾艾朗預期，加密幣未來可能演變成較像是可交易的大宗商品，而不是貨幣。

他說：「依我之見，10年或15年後，我們會有數位貨幣，但公部門會參與其中。它將不是純粹的比特幣。至於區塊鏈（blockchain）技術，要認真看待。」

區塊鏈是比特幣的技術基礎，可作金融交易的數位分類帳（digital ledger）之用，未來可望廣泛應用於銀行和其他行業。比特幣將來可能與區塊鏈技術並存，但或許未來的用途與支持者此刻的預期不同。