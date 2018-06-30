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日國會通過工作方式改革法 望改善工作環境

2018-06-30 00:32中央社 東京29日專電

日本參議院今天通過工作方式改革相關法案，內容包括加班時數的上限、「同工同酬」制、引進高度專業制度等規定，將改變日本習慣的工作方式。

工作方式改革法在執政黨自由民主黨、公明黨、日本維新會、希望黨、無所屬俱樂部等5黨的贊成下表決通過。立憲民主黨、國民民主黨、共產黨等反對。

對這項法案的通過，厚生勞動大臣加藤勝信表示，希望藉由改革，提高生產力。將做好這項法律的說明，努力打造一個讓每個人能符合實際情況工作的社會。

工作方式改革法昨天在參議院厚生勞動委員會上通過附帶決議，內容共有47項，主要是為了能徹底落實有關工作方式改革法的要求及做好監督指導。

工作方式改革法是為了能符合勞資代表參加的「工作方式改革實現會議」的實行計畫所制訂的。包括勞基法等在內有8項法律一併修正。

為了矯正長時間工作的情況，加班時數的規範定為「原則每月45小時、年360小時」。考慮到工作的繁忙期，上限規定一年之內共720小時，單月是100小時以下。違規的企業將被科以罰則。大企業從2019年4月起、中小企業從2020年4月起適用。

「同工同酬」制度是不管是正職還是非正職的雇用型態，要以業務內容來訂出薪資的制度。如果服勤年數、成果、能力相同的話，基本薪資就要訂為同額。包括休假、研修等將可接受同等的待遇，通勤和出差的津貼等也可獲得。這項制度大企業從2020年4月開始、中小企業從2021年4月開始引進。

工作方式改革法案針對部分高收入的專門業務的人新設「高度專業制度」（高專制度）。這是以年收入在1075萬日圓（約新台幣299萬元）以上。這以研發人員、金融交易員、顧問等專門職種為限，不需支付加班費，而是以成果決定薪資，如此可減少不必要的加班，提高工作生產力。

高專制度需企業的勞資協商同意引進，也需獲得勞工本人的同意。作為確保健康的措施，企業有義務要讓員工確保「4週之內休4天以上、年休104天以上」。勞工可依個人意願選擇退出制度。這項制度2019年4月起實施。

加班費薪資民主黨

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