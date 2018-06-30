交好陸？ 澳洲心口不一

2018-06-30 00:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



澳洲總理滕博爾（中）廿九日在阿德雷德市宣布，將斥資兩百六十億美元，向英國航太系統公司購買九艘新一代巡防艦，並與新巡防艦模型合影。 （歐新社） 分享 facebook

澳洲常說，要跟最大貿易夥伴中國大陸打好關係，但從實際作為來看，似乎心口不一。澳洲廿九日斥資兩百六十億美元，向英國航太系統公司（ＢＡＥ）購買新一代巡防艦，暗地裡衝著大陸潛艦而來，前一天，澳洲聯邦參議院通過兩項旨在防止外國干預澳洲政治的法案，要求遊說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。

澳洲總理滕博爾表示：「外國利益群體想取得澳洲內政的話語權或影響力，當然可以這樣做，但要公開、透明地做。」他還說：「ＢＡＥ的全球作戰艦將提供我國世界最先進的反潛船艦之一，海上作戰能力也能在未來數十年鞏固我國安全。」

不過，澳洲貿易部長西奧波廿八日表示：「外國干預法案與中國無關，而是攸關澳洲國家主權。有人企圖把這些法案說成跟澳中雙邊關係有關，這對澳洲非常不公平。」澳中雙邊貿易額去年達到一千七百億澳幣（約三點八兆台幣）的歷史新高。

近年，澳洲媒體屢屢揭發中國資金對澳洲政壇的影響，被認為是澳洲政府快速推動反外國干擾立法的原因。

大陸外交部發言人陸慷拒絕就澳洲相關法案置評，指立法是一個國家的內政，但他同時強調，「中國外交最根本和長期以來一直奉行的一項原則，就是不干涉他國內政」。陸慷並呼籲各國「摒棄冷戰思維，在相互尊重、平等相待的基礎上，更好推進相互交流和合作」。

卡爾是澳洲勞工黨籍前外長，現任雪梨科技大學澳中關係研究所所長，三日接受澳洲天空新聞訪問時表示，他並沒有看到中國干預澳洲政治的證據，事實上，「每個國家都在推動自己的利益，端看你的定義」。