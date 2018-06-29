美媒：美國務院要求派美軍陸戰隊進駐AIT

2018-06-29 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名美方官員說法報導，指國務院已要求派遣美軍陸戰隊至台灣，協助防衛美國在台協會（AIT）；對此，中方敦促美國謹慎行事。

CNN廿九日刊登獨家報導指出，若國務院的要求獲得同意，將是近40年來美軍陸戰隊首次駐防美國駐台外交機構。

報導寫道，一名美國官員表示，雖然數周前已收到國務院提出相關申請，但尚未正式批准，國務院外交安全局（Diplomatic Security Service）與陸戰隊之間正在就相關部署進行協調。

美國國務院發言人不願證實是否有這項要求，並告訴CNN：「我們不討論有關保護我們機構或人員的特定安全事宜。」

中國大陸外交部發言人陸慷廿九日在記者會上，被問及美國可能派陸戰隊守衛AIT時表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方應當恪守一個中國承諾，不與台灣方面發生任何官方關係和軍事往來。

陸慷說，美方對中方這一立場非常清楚，也知道應當在這一問題上謹慎行事，避免對中美關係大局造成影響。

CNN報導另引述兩名美國國防官員說法指出，美國國防部長馬提斯日前訪問中國大陸，與中方官員會晤時，中方多次提出台灣問題，並表達其關切；原因是美國最近採取的行動，如通過鼓勵美台各層級官員互訪的「台灣旅行法」。

報導稱，馬提斯告訴中方官員，關於台灣問題，他並沒有指示在軍事方面採取任何不同的行動。