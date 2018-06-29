BMW下大單 寧德時代設廠德國

2018-06-29 19:34 中央社 柏林29日專電



德國汽車製造商BMW證實，已向中國寧德時代下數10億歐元訂單，吸引對方在德國投資設廠。寧德時代是車用電池芯的龍頭廠商，鴻海也是股東之一。

BMW執行長克魯格（Harald Krueger）接受「商報」（Handelsblatt）專訪時表示，BMW與寧德時代合作多年，未來寧德時代將在德國生產與BMW共同研發的第5代電池芯，用在BMW新一代電動車iNEXT，預計2021年上市。

BMW是較早投入電動車的德國車廠，含油電混合車去年賣出10萬輛，今年目標是14萬輛。

克魯格透露，2015年開始，BMW開始調整生產線，2025年前將推出25款電動車。其中，純電動的Mini明年將在英國牛津（Oxford）量產，2020年上市的電動休旅車iX3，採用第5代電池芯，續航力可望大增。

寧德時代赴德國設廠傳言已久，德國媒體盛傳，廠址將設在中部圖林根邦（Thueringen）的首府艾福特（Erfurt），生產的電池芯將直接供應BMW位於丁戈爾芬格（Dingolfing）的車廠。

歐洲汽車工業積極投入電動車，吸引亞洲各大電池廠到歐洲投資。除了寧德時代，南韓的樂金（LG）在波蘭、三星（Samsung）在匈牙利也有設廠。

不過，為避免過度依賴亞洲供應商，德國車廠也積極投入電池研發。

BMW去年在總部慕尼黑投資2億歐元（約台幣70億），興建電池研發中心。

德國最大車廠福斯（Volkswagen）在薩士吉特（Salzgitter）試產鋰電池，日前還宣佈投資一億歐元（台幣35億元），入股美國加州的固態電池公司QuantumScape。