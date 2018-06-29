歐盟達成移民協議 歐股開盤勁揚

2018-06-29 16:05 中央社 倫敦29日綜合外電報導



歐洲聯盟（EU）各國領袖昨天就移民問題達成協議，歐洲股市今天開盤應聲勁揚。

倫敦股市基準金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.8%，報7679.55點。

歐元區股市部分，德國法蘭克福股市DAX 30指數較昨天收盤價上揚1.2%，來到12322.64點。法國巴黎股市CAC 40指數上漲1.1%，報5335.24點。