墨西哥和巴西是吸引最多訪客的拉美國家

2018-06-29 12:39 中央社 聖保羅28日專電



巴西與墨西哥將在世界盃16強淘汰賽對戰。據歐睿國際最新公布的一項調查指出，墨西哥與巴西是吸引最多遊客的拉丁美洲國家，阿根廷排名第三。

歐睿國際（Euromonitor International）指出，隨著過去五年中發生的大型活動，包括2014年世界盃和2016年奧運會，拉丁美洲國家的旅遊業從2012年到2017年每年平均成長6%。

其他拉丁美洲國家除外，最具代表性的觀光客分別來自美國、加拿大、法國和英國。

其中美國因地緣關係，造訪墨西哥的人數最多。歐洲遊客之所以選擇巴西等拉丁美洲國家作為觀光目的地，則是因為這些國家的擁有異國情調的景觀和相對便宜的旅遊地點。

中國也在10大造訪拉美最多遊客的國家之列，主要是因為企業旅遊，以及越來越願意花錢旅遊的中國中產階級的興起。

除了墨西哥、巴西和阿根廷，智利和哥倫比亞也吸引愈來愈多外國遊客前往，年成長率約10%，主因是這兩個國家提供結構完善的旅遊獎勵計劃。

歐睿國際估計，未來幾年的趨勢是拉丁美洲的旅遊將以每年4%的速度持續成長至2022年，主要是由於秘魯、哥倫比亞和智利等國家旅遊推廣計劃的成熟。

此外，預計外國遊客也將增加他們的平均旅遊成本，至2022年的旅遊開支應超過1110億美元。