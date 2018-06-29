WSJ：德銀「資本規畫有重大缺失」 未通過Fed壓力測試

2018-06-29 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）的年度壓力測試第二輪結果顯示，監管機構認為美國銀行系統的穩健程度足以承受另一次危機。Fed周四批准大部分美國大型銀行向股東返還數十億美元，但限制高盛集團和摩根士丹利需維持目前向股東返還資本的水準。

嘛煩纏身的德意志銀行美國子公司未能通過第二輪測試，Fed稱是因為「資本規畫方面的重大缺失」。

上周的第一輪壓力測試發現，受測的所有35家公司都能挺過一次危機並能夠繼續放貸。第二輪測試後，監管機構批准剩餘34家公司支付股息並回購股票。一名Fed官員透露，這些銀行獲准返還未來一年預期利潤的95%。

Autonomous Research的數據顯示，2013年，銀行平均將約60%利潤返還股東。近年來這一比例接近100%，反映經濟成長和銀行利潤增加正鼓勵大型銀行在經歷數年的不佳形勢後急於回報股東。

高盛和摩根士丹利目前不得提高配息或增加股票回購，因為在壓力測試中表現不佳。Fed表示，這兩家銀行通過壓力測試的部分原因是2017年新稅法的複雜性，導致兩家銀行持有的一些稅務相關資產價值下降。