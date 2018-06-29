供給疑慮推升油價 金價跌至逾六個月低點

2018-06-29 09:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四攀升，美國原油觸及三年半高位，因美國制裁可能導致伊朗原油出口大幅下降。金價周四跌至逾六個月最低，因來自貿易爭端的壓力持續升高，且美國升息預期繼續打壓金價。

西德州原油期貨上漲0.69美元或近1%，結算價報每桶73.45美元，盤中觸及2014年11月26日來最高的74.03美元。布侖特原油期貨上漲0.23美元，結算價報每桶77.85美元。

美國要求各國從11月開始停止進口伊朗原油，希望切斷伊朗資金來源。U.S. Bank Wealth Management地區投資策略師Mark Watkins表示：「制裁的目的是進一步孤立伊朗，這可能進一步降低全球原油市場總體供應，如果沒有伊朗原油供應，市場供應減少，必定會提高油價上升的壓力。」

貿易緊張局勢推動美元兌一籃子主要貨幣走高，使以美元計價的黃金對於非美國投資者而言更昂貴。

被視為風險資產的股市走低通常有助於避險黃金，但目前情況並非如此，Capital Economics的分析師Simona Gambarini說：「金市有些避險需求，但規模不及對美元或美債或瑞郎等避險貨幣的需求。」

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,248.04美元。美國8月黃金期貨收跌5.10美元或0.4%，報每英兩1,251美元。