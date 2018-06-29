紐約原油期貨價格創3年半新高

2018-06-29 06:01 中央社 紐約28日綜合外電報導



世界油價今天走高，紐約市場原油期貨價格更創下3年半來的新高，主因美國制裁措施可能導致伊朗原油出口大減，引發對供應的憂慮。

在紐約商品交易所，美國市場主要商品西德州中級原油上漲69美分，收在每桶73.45美元，盤中最高來到74.03美元，是2014年11月26日以來的最高價。

倫敦市場北海布倫特原油上漲23美分，收在77.85美元。