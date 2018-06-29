金融股領漲 美股收紅

2018-06-29 06:01 中央社 紐約28日綜合外電報導



儘管市場對貿易戰的憂慮仍揮之不去，華爾街股市今天持穩收紅，主要由金融與科技股領漲。

道瓊工業指數終場上漲98.46點，或0.41%，收在24216.05點。

標準普爾500指數上漲16.68點，或0.62%，收在2716.31點；那斯達克指數上漲58.60點，或0.79%，收在7503.68點。