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世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

世足／16強全數出列！ 比利時1:0擒英格蘭攜手晉級

金融股領漲 美股收紅

2018-06-29 06:01中央社 紐約28日綜合外電報導

儘管市場對貿易戰的憂慮仍揮之不去，華爾街股市今天持穩收紅，主要由金融與科技股領漲。

道瓊工業指數終場上漲98.46點，或0.41%，收在24216.05點。

標準普爾500指數上漲16.68點，或0.62%，收在2716.31點；那斯達克指數上漲58.60點，或0.79%，收在7503.68點。

華爾街科技股
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