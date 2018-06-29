川普與郭台銘再度同台 郭：要把工作搬回美國

2018-06-29 03:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



鴻海旗下富士康科技集團在美國威斯康辛州興建廠區，美國時間28日舉行動土典禮，美國總統川普親自出席並致詞，與鴻海董事長郭台銘再度同台；郭台銘表示，現在美國需要工作，「現在我們要把工作搬回來」。

川普致詞時稱郭台銘為朋友，感謝郭台銘投資威州、投資美國，並說「我認識郭台銘，這只是剛開始」，這是世界上最大的廠區之一。

川普還說，郭台銘在威州投資100億美元，了不起；他很榮幸告訴大家，富士康打算100%使用美國的鋼材等材料建造工廠。

富士康打造的「威斯康谷科學技術園區」位於威州拉辛郡（Racine County）蒙特普萊森（Mount Pleasant）村；川普、郭台銘、威州州長沃克、聯邦眾議院議長萊恩等人28日中午（台北時間29日凌晨）先到園區動土，再到附近富士康辦公大樓，川普參觀富士康產品攤位後，上台致詞，且是由郭台銘介紹川普出場。

郭台銘與川普在台上握手並合照，兩人背後的活動螢幕寫滿「美國開放做生意」，兩旁則寫著「現正招募中」。

郭台銘致詞時則變身美國「最佳銷售員」，表示他希望更多人進入美國投資、打造研發中心與先進工廠，並創造更多就業機會。

郭台銘說，身為一名在全球經商者，在世界多處投資，川普是讓他看見耐心、關心、支持的少數幾位領導人其中之一；川普真正關心如何改善美國民眾的生活。

郭台銘會後面對台灣記者時表示他不受訪，但仍停下腳步對媒體重申，他認為美國需要工作，尤其是中西部地區；他說，「我44年前做生意，他們給我工作，現在他們需要工作，我們要把工作搬回來。」

郭台銘並說，威州有很多人才、好學校，富士康在開發一個生產與生活在一起的智慧城市；現場所展示的技術，包括健康醫療設備、新一代汽車等，都會在這裡生產。