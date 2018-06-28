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美國通膨率雖趨近2%目標 但Fed還不能宣布達成任務

2018-06-28 23:28經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國29日將公布個人消費支出（PCE）平減指數，預料通膨率將更趨近聯準會（Fed）的2%目標，但距離Fed宣告達成任務可能還遠得很，這是因為通膨預期仍然落後，可能會扯通膨的後腿。

PCE整體平減指數年升率3、4月都達到2%，預料5月將進一步上升到2.2%，將是2012年初以來最強的3個月；但4月PCE核心平減指數為1.8%，預料5月將上升到1.9%；上次達到2%是在6年前。

Fed主席鮑威爾月中時曾指出，油價上漲可能使通膨在一段時間內「比2%高出一些」，但這類「過渡性發展」對未來幾年的影響不大。他最近又指出，「我們尚未見到通膨期達到2%」。

這點相當重要。如果消費者認為通膨仍低，就會抗拒產品及服務漲價，企業也不會大幅加薪，更不敢輕易漲價以免嚇跑顧客，此一惡性循環可能使通膨難以上升。

德意志銀行紐約首席經濟學者胡波指出，通膨預期偏低，使Fed官員在考慮升息時一直相當審慎；儘管失業率已經極低，仍不需太快升息。

在Fed使用的標準經濟模型中，通膨預期是決定未來通膨動向的第一要素，在長期間比其他因素更重要，包括菲立普曲線。再者，密西根大學消費者信心指數目前也從高峰回落，迄無回升跡象。財政部通膨保障證券（TIPS）的走勢也顯示投資人的通膨預期仍低。

綜合多項指標來看，目前長期通膨率預期約1.75%，低於2%。Fed理事布蘭納德表示，由於通膨多年來一直低於目標，使家庭與企業降低通膨預期；如果通膨率能「溫和、暫時超標」可能有助於使通膨預期回升。

6月Fed會議時發表的最新通膨預測顯示，2018、2019及2020年的預估通膨率都是2.1%，比目標略高。反觀失業率，5月降到3.8%，預估2019年為3.5%，比自然失業率4.5%低出許多，因此在長期間勢必將拉高通膨率。

美銀美林經濟學者桑格表示，Fed官員非常擔心通膨預期下降；他們願意容忍通膨率暫時超標，「希望能使通膨預期上升到令他們較為放心的水準」。

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