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LINE年會重視海外市場 台灣總座首度上台

2018-06-28 15:01中央社 東京28日電

通訊軟體LINE今天舉行2018年度策略大會，首度邀請台灣與泰國總經理上台分享海...
通訊軟體LINE今天舉行2018年度策略大會，首度邀請台灣與泰國總經理上台分享海外市場的成績，顯見成長飛快的海外市場已受到LINE的高度重視。路透
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通訊軟體LINE今天舉行2018年度策略大會，首度邀請台灣與泰國總經理上台分享海外市場的成績，顯見成長飛快的海外市場已受到LINE的高度重視。

LINE台灣總經理陳立人於今年大會簡報表示，LINE台灣的市場滲透率與用戶黏著度皆高居全球之冠，市場滲透率高達總人口的89%，日活躍用戶數占月活躍用戶數比例達87%，且超過1/3的人口每天使用LINE進行語音、視訊通話，顯見LINE已成為人們日常及工作中最重要的聯繫與溝通管道，也因此催生了與遠傳電信合作推出的LINE MOBILE電信服務。

他強調，LINE台灣近年積極朝「智慧入口」願景邁進，發展不同面向且針對在地的多元服務，包括LINE購物、LINE Pay、LINE TODAY等，皆受到台灣用戶的廣泛支持。

陳立人說，LINE台灣成功的關鍵在於「適地性」的發展，即時且緊密地融入人們在地的生活。例如100%由台灣在地團隊開發、於今年1月推出的LINE購物已迅速累積900萬用戶，並創下高達10%轉換率、40%客戶回流率等成績；滲透率達總人口77%的LINE TODAY不只是新聞服務，也提供多樣豐富內容如中華職棒與NBA賽事等直播。

陳立人指出， LINE在35個台北捷運站點布建LINEBeacon藍牙微定位技術的應用，創造全新且有趣的用戶互動模式，在LINE平台上展開更多元的線上線下串連應用，這些服務都成功獲得台灣用戶的迴響。

LINE台灣今年也首次推出「2018選舉專案」，陳立人期望以台灣用戶最喜愛的LINE發揮正向影響力，鼓勵更多公民參與公眾事務。

此外，泰國已成為LINE第二大市場，其中LINETODAY已發展為泰國最大的新聞入口平台，合作出版商超過120家，且月活躍用戶數達3200萬人。

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