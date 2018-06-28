哈雷機車計畫出走 川普警告：我們不會忘

2018-06-28 15:02 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國傳奇哈雷機車宣布將把部分產能移至海外，美國總統川普今天持續攻擊哈雷機車的出走計畫，並警告「我們不會忘」。

川普之前已揚言，將對總部設於威斯康辛州的哈雷汽車（Harley-Davidson）課以重稅。哈雷汽車25日宣布將把部分製造產能移至海外。

川普今天推文說：「哈雷機車應該100%留在美國，和協助你們成功的人在一起。」

「我幫你們做了這麼多，卻換得這些。其他公司漸漸回到它們所屬的地方！我們不會忘，你們的客戶、還有現在暗自高興的對手也不會忘。」

歐洲聯盟（EU）官員表示，先前被大讚是「真正美國象徵」的企業打算出走，是川普咎由自取。

美國對盟友輸美鋼鋁課徵關稅，歐盟也以向美國輸歐多項產品，包括重機、波本威士忌和牛仔褲課徵關稅作為回應。

歐盟主管貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）昨天表示，「我們不想懲罰報復，但這是不幸的後果。（美國企業）將對美國政府施壓，說等等，這麼做不利美國經濟。」

川普在同日駁斥哈雷機車之所以出走是和他政策有關的說法。

「今年稍早，哈雷機車說，它們將把堪薩斯市廠的多數產能移至泰國。這早在關稅宣布前就計畫。所以，它們只是利用關稅／貿易戰充當藉口。」

「我在邀請哈雷機車主管到白宮時，跟他們說，印度等其他國家，關稅太高。哈雷機車要明白，它們銷回美國一定會被課大筆關稅。」

哈雷機車表示，公司將部分產能轉移至海外，只是為了避免被歐盟課徵關稅，不是為了銷回美國。