親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

整理包／107指考衝刺！各科準備方向一次看

哈雷機車計畫出走 川普警告：我們不會忘

2018-06-28 15:02中央社 華盛頓27日綜合外電報導

美國傳奇哈雷機車宣布將把部分產能移至海外，美國總統川普今天持續攻擊哈雷機車的出走計畫，並警告「我們不會忘」。

川普之前已揚言，將對總部設於威斯康辛州的哈雷汽車（Harley-Davidson）課以重稅。哈雷汽車25日宣布將把部分製造產能移至海外。

川普今天推文說：「哈雷機車應該100%留在美國，和協助你們成功的人在一起。」

「我幫你們做了這麼多，卻換得這些。其他公司漸漸回到它們所屬的地方！我們不會忘，你們的客戶、還有現在暗自高興的對手也不會忘。」

歐洲聯盟（EU）官員表示，先前被大讚是「真正美國象徵」的企業打算出走，是川普咎由自取。

美國對盟友輸美鋼鋁課徵關稅，歐盟也以向美國輸歐多項產品，包括重機、波本威士忌和牛仔褲課徵關稅作為回應。

歐盟主管貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）昨天表示，「我們不想懲罰報復，但這是不幸的後果。（美國企業）將對美國政府施壓，說等等，這麼做不利美國經濟。」

川普在同日駁斥哈雷機車之所以出走是和他政策有關的說法。

「今年稍早，哈雷機車說，它們將把堪薩斯市廠的多數產能移至泰國。這早在關稅宣布前就計畫。所以，它們只是利用關稅／貿易戰充當藉口。」

「我在邀請哈雷機車主管到白宮時，跟他們說，印度等其他國家，關稅太高。哈雷機車要明白，它們銷回美國一定會被課大筆關稅。」

哈雷機車表示，公司將部分產能轉移至海外，只是為了避免被歐盟課徵關稅，不是為了銷回美國。

川普歐盟泰國
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

土國總統連任 匯價洗三溫暖

2018-06-26 01:23

LINE年會重視海外市場 台灣總座首度上台

2018-06-28 15:01

LINE音樂服務將可看MV 日本秋季先推出

2018-06-28 15:00

CNN評選全球最安全旅遊地區 星拔頭籌

2018-06-28 13:59

警告沙利竇邁導致胎兒畸形的醫生去世

2018-06-28 13:59

富士康威州廠區動土 川普站台

2018-06-28 13:57

傳市場競爭激烈 本田放棄機器人ASIMO

2018-06-28 13:55

故障引擎起火 聯邦擴大調查現代、起亞

2018-06-28 13:49

課稅補捷運 搭Uber、Lyft恐漲價

2018-06-28 13:47

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

穆斯克睡辦公室 全力推動特斯拉脫離「生產地獄」

2018-06-28 11:53

英國看世足 暢飲啤酒變奢求？二氧化碳短缺害啤酒限購

2018-06-28 08:50

迪士尼收購21世紀福斯 通過反壟斷審查

2018-06-28 08:40

官員稱川普對中國立場未軟化 美元連兩天走高

2018-06-28 08:01

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

禁伊朗原油手段激烈 美企消費者同受害

2018-06-28 00:27

財經觀點／當全球債市主導權轉向大陸

2018-06-28 00:05

南韓青年赴日求職大增

2018-06-28 00:03

日本股市散戶持股比 48年最低

2018-06-28 00:03

耗時四年 臉書無人機聯網喊停

2018-06-28 00:03

德企留才 大打福利牌

2018-06-28 00:03

美耐久財訂單 連兩月走低

2018-06-28 00:02

日銀買ETF 躍40%日企大股東

2018-06-28 00:02

Uber在倫敦 拿到15個月營運執照

2018-06-27 23:57

隼鳥2號任務領軍人：站在未曾踏足太空探測的入口

2018-06-27 23:12

蘋果共同創辦人沃茲尼克：區塊鏈恐成泡沫

2018-06-27 22:51

臉書股東要求他下台 祖克柏：沒聽說

2018-06-27 22:29

美國投資限制舉措 川普促國會盡快立法

2018-06-27 20:42

美要求禁伊朗原油 日本:將與相關國協商

2018-06-27 19:16

頂級尾崎和牛 5500台幣一客三明治開賣

2018-06-27 18:14

紐時：知名顧問公司麥肯錫如何犯下「90年來最大錯誤」

2018-06-27 16:11

川普為鴻海動土站台 美國總統史上罕見

2018-06-27 15:32

華為爭澳洲5G受阻 分公司董事長駁安全疑慮

2018-06-27 14:07

貿易戰疑慮亞股震盪 能源股隨油價走高

2018-06-27 13:35

有漏油危險 Lexus召回逾12萬輛汽車

2018-06-27 13:19

臉書檢討政策 重新開放加密貨幣廣告

2018-06-27 12:58

英車廠示警 脫歐威脅86萬就業

2018-06-27 00:29

全球技術工缺口 將逾8,500萬

2018-06-27 00:29
看更多

熱門文章

熱心女會計幫忙操作升降梯 慘遭機器砸中身首異處

2018-06-27 19:50

紐時：知名顧問公司麥肯錫如何犯下「90年來最大錯誤」

2018-06-27 16:11

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

股市翻紅 川普軟化對中資設限論調

2018-06-27 20:58

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

影／機車族夏天救星！印度公司推出安全帽外掛冷氣

2018-06-27 17:42

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

航空公司被迫更改台灣名 日本議員聯名要政府處理

2018-06-27 20:06

影／夢想或騙局？人類第一個太空國家元首宣誓就職

2018-06-27 16:19

克魯曼評貿易戰：關稅增4成、全球貿易劇減致世界更窮

2018-06-27 23:15

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

驚魂！美班機起飛前傳劫機烏龍 乘客驚呼：死定了

2018-06-27 17:55

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

打人的喊救人！ 美貿易代表痛批歐盟搞報復

2018-06-27 23:55

泰北13人岩洞失蹤逾4天 高僧誦經祈福

2018-06-27 21:42

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

蘋果共同創辦人沃茲尼克：區塊鏈恐成泡沫

2018-06-27 22:51

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

道瓊指數早盤漲逾210點 貿易緊張減緩+能源股勁揚

2018-06-27 22:19

影／一座水上足球場 傳承泰國小島30年來的足球夢

2018-06-27 16:34

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

隼鳥2號任務領軍人：站在未曾踏足太空探測的入口

2018-06-27 23:12

「雙普會」確定舉行！ 美俄28日將聯合宣布時間地點

2018-06-27 23:32

紐約市初選 民主黨菜鳥扳倒老將

2018-06-28 00:10

頂級尾崎和牛 5500台幣一客三明治開賣

2018-06-27 18:14

杜特蒂抨擊上帝 市長女兒：別聽他亂蓋

2018-06-27 19:43

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

民主黨紐約市初選爆冷／28歲政治黑馬 仍在還學貸

2018-06-28 00:13

大法官支持川普旅行禁令 國家評論：外籍人士無入境美的憲法權利

2018-06-27 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top