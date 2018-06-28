LINE音樂服務將可看MV 日本秋季先推出

2018-06-28 15:00 中央社 東京28日電



通訊軟體LINE今天宣布推出2項與音樂相關的新功能，包括聊天室背景音樂與Music Video，其中Music Video可在LINE Music程式中觀看各大音樂公司的MV，暫定今年秋季在日本推出。路透 分享 facebook

通訊軟體LINE今天宣布推出2項與音樂相關的新功能，包括聊天室背景音樂與Music Video，其中Music Video可在LINE Music程式中觀看各大音樂公司的MV，暫定今年秋季在日本推出。

LINE今天在日本千葉縣舞濱圓形劇場舉行2018年度策略大會，宣布金融科技（FinTech）、人工智慧（AI）、商務領域的成長策略，以及未來將推出的新事業與新服務。

LINE表示，LINE Music持續穩定成長，逐步成為日本音樂串流平台界的領導者。截至今年5月，LINEMusic應用程式下載次數已突破2600萬次，付費用戶數近130萬。為進一步加速服務與產業的成長，LINE在今天大會中宣布推出2項新功能，包括聊天室背景音樂（Chat BGM）及Music Video。

LINE背景音樂服務目前有超過830萬的日本用戶使用，可設定在自己的LINE個人檔案中使用，未來將讓用戶可以在聊天室中設定背景音樂。

LINE表示，聊天室是LINE裡最常開啟的頁面，用戶一邊與親朋好友聊天時可以一邊聽專屬主題歌曲，能為聊天增添更多樂趣，LINE聊天室背景音樂暫定將於2018年夏季在日本推出。

LINE另一項新服務Music Video暫定將於2018年秋季在日本推出，用戶將可於LINE Music應用程式中觀看來自各大音樂公司的音樂錄影帶（MV），預計初期合作夥伴包含Universal Music LLC、Avex EntertainmentInc.等。