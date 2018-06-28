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執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

英特爾在執行長傳出緋聞去職後再度傳出利空消息，根據國外券商分析師的說法，英特爾可能痛失蘋果公司的數據機晶片訂單，轉單給台灣的聯發科。

彭博資訊28日報導，券商NORTHLAN的分析師Gus Richard在分析報告中指出，數據機晶片製造商聯科發可能會取代英特爾供應給蘋果的產品，這名分析師已將英特爾股票評為賣出。英特爾股價周三收跌1.83%，過去七天來市值蒸發130億美元。

據傳蘋果正自行開發數據機晶片，今年4月時也有消息人士指出，傳出，蘋果計劃最快2020年時Mac電腦不再採用英特爾的晶片。

除了數據機晶片的利空，高盛分析師上周訪調科技業供應鏈25家公司後，也發布英特爾展望不佳的報告，稱英特爾在伺服器中央處理器市場的市占率可能下滑。本周稍早，伯恩斯坦（Bernstein）分析師也在英特爾執行長異動後調降其評級。英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）因違反公司規定，與一名員工有「一段兩廂情願的關係」，已卸下執行長與董事長職務。

然而，一些分析師仍看好英特爾；Argus Research的Jim Kelleher仍維持英特爾股票「買進」的評級，稱英特爾的基本面強勁，近來股價下挫反而是投資人進場時機。

據傳英特爾可能失去蘋果數據機晶片訂單。 美聯社
據傳英特爾可能失去蘋果數據機晶片訂單。 美聯社
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