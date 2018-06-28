美庫存驟減推升油價 金價受美元漲勢打壓

2018-06-28 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三大幅上揚，因美國原油庫存驟降，加劇供給憂慮。金價周三觸及六個月低點，因美元走強， 令黃金對持有其他貨幣買家來說更昂貴。聯合報系資料照 分享 facebook

油價周三大幅上揚，因美國原油庫存驟降，加劇供給憂慮。金價周三觸及六個月低點，因美元走強， 令黃金對持有其他貨幣買家來說更昂貴。

布侖特原油期貨上漲1.31美元或1.7%，結算價報每桶77.62美元。西德州原油期貨上漲2.23美元或3.16%，結算價報每桶72.76美元。

利比亞和加拿大的供給，以及美國要求其他國家停止進口伊朗原油，已引發供給憂慮。美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少近1,000萬桶，為2016年9月以來最大降幅。

Again Capital Management合夥人John Kilduff表示，閒置的產能不多，難以抵銷進一步的產量中斷，油市受惠於意外的隨機事件，令漲勢持續。」

美中貿易爭端升級打擊全球股市，但迄今仍未提振對黃金的需求，主因美元持續上揚。

本月以來金價累計下跌逾3%，為9月以來的最大單月度，主因美元上漲 。美國8月黃金期貨收跌3.80美元或0.3%，報每英兩1,256.10美元。黃金現貨小幅上漲0.05%，報每英兩1,252.89美元，盤中觸及12月中以來最低的1,252.04美元。

High Ridge Futures金 屬交易董事David Meger表示，投資人周三主要聚焦美元和美元對黃金的壓力。