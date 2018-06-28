貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54 中央社 紐約27日綜合外電報導



由於對貿易戰的憂心重燃，導致美國股市今天下跌。

法新社報導，道瓊工業指數跌0.7%，以24117.59點作收。

標準普爾指數跌0.9%，收在2699.63點。

科技股那斯達克指數跌1.5%，收7445.08點。