投資人對貿易戰談話已無感 歐股勁揚

2018-06-28 00:57 中央社 倫敦27日綜合外電報導



由於投資人對貿易戰相關放話已越來越麻木，重新將資金投進股市，使得歐洲股市今天走勢強勁。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚1.1%，以7621.69點作收。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.9%，收在12348.61點。

巴黎CAC 40指數上漲0.9%，收5327.20點。