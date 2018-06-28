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日銀買ETF 躍40%日企大股東

2018-06-28 00:02經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

日銀續買日股，已成四成上市企業大股東。 美聯社
日銀續買日股，已成四成上市企業大股東。 美聯社
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日本銀行（央行）在日本股市上的存在感不斷增強，在超級貨幣寬鬆政策下，日銀持續買進日本股票的結果，已使日銀成為日本近四成上市企業的主要股東。不過，日銀在金融市場的存在感愈強，就愈難結束貨幣寬鬆。

日經新聞報導，日銀透過購買指數型股票基金（ETF）擁有的股票市值，估計已達到25兆日圓（2,270億美元），相當於東證一部所有上市股票總市值（652兆日圓）的近4%。

經濟日報提供
經濟日報提供
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日銀從2010年開始買進ETF，總裁黑田東彥2013年上任後推行積極貨幣寬鬆更進一步擴大交易，每年買進規模從2016年夏季起擴大為6兆日圓。

據日經新聞估計日銀的實際持股比率，日銀在日本3,735家上市企業中，名列1,446家企業的前十大股東之列，與一年前833家相比增加70%。

這對於個別企業而言，影響巨大，尤其是對創辦人擁有大量股份、流通股票相對稀少的企業來說影響更甚。

例如經營快時尚品牌Uniqlo的迅銷公司，實際流通股票比率只占全部股票的7.5%。

由於許多ETF都有納入該公司股票，日銀每買入1兆日圓ETF，就相當於買進200億日圓的迅銷股份。若照目前購買規模，一年後迅銷在公開市場的股票就會購盡。

黑田東彥已經暗示日銀將繼續買進ETF，但是這樣一來，日銀要退出貨幣寬鬆將變得更加困難。

而且，如果市場上無視企業價格進行的買進行為增加，也將對股市顯示合理股價的機造成負面影響。

雖然對上市企業來說，有日銀這名要求不多的股東是件好事，但對其持股比率不斷升高的擔憂卻開始出現。

日本電信巨擘KDDI的股東大會上有股東問及此問題，董事村本伸一表示，公司已認識到必須採取對策。

ETF黑田東彥快時尚
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