美耐久財訂單 連兩月走低

2018-06-28 00:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美商務部公布，5月整體耐久財訂單下滑0.6%，連兩月走低。 美聯社 分享 facebook

美國商務部27日表示，5月耐久財訂單連兩月走低，觀察企業投資的指標也意外下滑，但該數4月的增幅卻出現今年來最大上修幅度，顯示企業投資活動雖然些微降溫，但整體而言長期趨勢依然穩定。

根據商務部，5月整體耐久財訂單下滑0.6%，連兩月走低，一部分反映美國與貿易夥伴之間的緊張關係，但降幅小於經濟學家原估的1%，也優於4月修正後的下降1%。

飛機除外的非國防資本財訂單則減少0.2%，不如經濟學家預估的增加0.5%，不過4月增幅從1%大幅上修至2.3%，這項數據是觀察企業投資的指標。

雖然上述數據經常變動，但在面臨有關美國關稅的不確定因素下，最新數字顯示企業投資的基本趨勢仍穩定，5月對機械與通訊設備的訂單增加。

消費者支出是帶動美國第2季經濟成長的主力，預估第2季國內生產毛額（GDP）可望加速成長，而美國企業支出成長因企業稅率調降而獲得提振，企業支出可望為經濟成長帶來更多動能。

不過，彭博資訊報導，投入成本上升，加上美國與貿易夥伴針鋒相對祭出關稅措施的威脅加劇，顯示展望面臨風險。

在美國總統川普放話對歐洲與加拿大汽車課稅的情勢下，總訂單因運輸設備訂單下滑而受到干擾，5月汽車訂單減少4.2%，為2015年1月以來最大降幅。

飛機訂單也拖累總訂單，美國飛機大廠波音表示，5月獲得43張訂單，不如前月的78張訂單。