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經濟解析／川普油上點火，沙國無力撲熄

2018-06-27 22:13經濟日報 記者任中原╱即時報導

彭博資訊專欄作家朱利安．李（Julian Lee）指出，由於美國總統川普完全不在意對伊朗重啟經濟制裁全球石油供給的影響，因此儘管油國組織與夥伴國（OPEC+）決定每天增產100萬桶石油，但根本無法彌補伊朗及其他國家留下的供給缺口。

2012年歐巴馬政府對伊朗實施制裁時，曾採取「豁免」措施，要求各國每半年減少進口伊朗石油20%；現在川普決定完全沒有「豁免」措施，至少目前如此。

川普未能說服與伊朗簽訂「核子協定」的盟國跟進，因此決定以「霸淩」的手段來落實他的主張；任何人到11月時還購買伊朗原油，可能被美國銀行體系列為拒絕往來戶。

各大石油公司、航運業者及保險公司可能無法承擔這項損失。歐洲、日本、印度及南韓政府無力保護這些業者，許多煉油業者已開始停購伊朗石油。連伊朗石油部長桑賈尼也表示，他不相信客戶能夠獲得美國政府的「豁免」；這話一點沒錯。

即使中國繼續購買伊朗石油，但由於其他國家停止購買，將使伊朗原油及凝結油每天的出口量減少約200萬桶；漏損如此之多，其他產油國將很難彌補。

OPEC+雖決定7月起每天將增產100萬桶，但到11月時，增產量只能彌補伊朗減供量的一半。何況還有其他產油國的供給量也可能再減少。

利比亞兩大石油出口站遭反抗軍攻擊，原油日產量已減少40萬桶；另有兩座貯油槽遭摧毀，可能對石油出口造成長期的不利影響。加拿大亞伯達省的油砂轉換設施爆炸，使每天供油量減少35萬桶；另外委內瑞拉每天出口量可能再減少100萬桶。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫為了穩定油市信心，強調沙國及其他OPEC國家仍有閒置產能，將能補足產量缺口；而且為達到100萬桶的增產目標，個別國家的產量將不受限制。

但這些保證仍然不夠。現在只能期待美國能源部重新啟動戰略石油庫存 ，並祈禱今年夏天墨西哥灣不要有太多、太大的颶風來襲。

伊朗川普OPEC
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