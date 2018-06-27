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駐泰處設人才平台 促台泰產業升級

2018-06-27 22:06中央社 曼谷27日專電

為協助台灣五加二產業創新計畫與泰國4.0相互鏈結，並協助台灣學子海外就業與廠商尋找人才，中華民國駐泰國代表處與人力銀行業者合設人才平台，媒合供需。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源今天主持台商座談會，邀請人力銀行業者和旅泰台商面對面交換意見，除瞭解台商在產業升級階段的人才需求，也希望廠商多加利用人才交流平台。

人力銀行業者指出，從調查數據來看，自2014年至2017年有意願到東協地區的台灣求職者增加20%，有東協地區工作經驗的求職者也有15%的成長，可見東協地區是海外就業的熱點。

台泰人才平台自4月上線至今，已經有68家廠商的168個職缺釋出。

泰國台商葉讚德指出，對旅泰台商來說，中高階的管理人才是最需要的，基層幹部的聘任以泰國人為主，泰國法令規定自台灣外派來泰國的受僱者，起薪就是4萬5000泰銖（約新台幣4萬3317元），同樣的學經歷的泰國受僱者只要一半的薪資即可。

至於基層員工部分，泰國台商需要在台灣有相關工作經驗的泰國移工，他們在效率或溝通上較不會有太大的問題，但在台灣工作的泰國移工他們都希望返泰工作後，能夠獲得與在台灣相同待遇，這是業者和勞工間需要協調的課題。

童振源表示，設立台泰人才平台就是希望廠商找到適合的人才，媒合雙方，促進台泰雙邊產業發展，未來可以設立泰勞專區、泰國4.0專區和舉辦就業博覽會等模式，為廠商舉才，也協助有意海外發展的台灣年輕人。

泰國台商東協
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