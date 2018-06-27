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影／不當花瓶！芭比轉行當工程師 教孩童寫程式

2018-06-27 13:47聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

太空人、科學家和古生物學家後，芭比娃娃決定要轉行當機器人工程師；芭比娃娃製造商美泰兒公司在26日推出新款工程師芭比娃娃，身穿T恤、牛仔外套和工作褲，臉上戴著科學家用的安全防護鏡，手拿筆記型電腦，而且還配有一個她研發出來的小機器人。

芭比娃娃自1959年問世以來，有約200種職業，近幾年隨著兩性平等議題越來越受重視，芭比也從電腦白痴蛻變成科學家，搶搭玩具產業的STEM浪潮，讓孩子從小對科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)和數學(Math)產生興趣。

而且這一次，除了實體芭比娃娃外，美泰兒公司還推出練習簿，並與Tynker.com合作，附贈6堂課程，教導小朋友邏輯、解決問題和程式編寫等基本概念。

不過，儘管美泰兒近幾年極力要擺脫芭比花瓶的形象，2010年推出的「芭比：我也可以當電腦工程師」一書，卻引發爭議；因為書中把芭比描繪成一個無能又不負責任的電腦工程師，雖然身為工程師，但卻不會寫程式，只出意見，得由兩名男性友人Steve及Brian負責寫程式，而且還將含有病毒的隨身碟插入友人的電腦中，使得友人電腦上的檔案全部不見，最後還是由Steve及Brian出面收拾爛攤子。

外界批評，這是給小女孩灌輸可恥的觀念，只要長得漂亮，就什麼事都可以不必做，因為男生會很願意為你做牛做馬。美泰兒事後出面在臉書官網上道歉，對於沒能正確反映女性價值深感抱歉。

新款機器人工程師芭比，26日正式於芭比官網和亞馬遜開賣，售價為14美元，共有4種膚色可供選擇。美泰兒表示，希望能夠藉此激發更多女性，投身STEM工作，讓她們相信自己也能做得到。

美泰兒瞄準兩性平等議題，要激勵小女孩對STEM產業興趣，推出新款機器人工程師芭比...
美泰兒瞄準兩性平等議題，要激勵小女孩對STEM產業興趣，推出新款機器人工程師芭比，並附贈6堂免費基礎編程課程。MATTEL
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