歐盟祭報復性關稅 美：將採一切必要措施維護美國利益

2018-06-27 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國貿易代表賴海哲。聯合報系資料照 分享 facebook 美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）26日批中國大陸、歐盟等毫無根據地對美國祭出報復性關稅，如此行為不負責任，且對多邊貿易體系造成重大傷害；賴海哲並說，面對這些不合理的關稅，美國將採取一切必要行動維護自身利益。

美國貿易代表署（USTR）發布聲明指出，川普採取對進口鋼鋁加徵關稅，來保護美國安全利益，無論基於美國法律或世貿組織（WTO）規定，這些行為完全合法也合理；反而是歐盟、中國大陸等WTO成員毫無根據地對美國出口商品課徵關稅。

聲明寫道，這幾個月來，歐盟、中國大陸及其他國家批評美國的貿易政策，同時聲稱支持WTO，但其最近採取的關稅措施證明，只要方便他們採取行動，就能忽略WTO規定。

聲明援引關貿總協定（GATT）第21條國家安全例外規定，會員得基於國家安全理由採行貿易限制；賴海哲說，川普對進口鋼鋁加徵關稅顯然符合這項規定，產能過剩問題危及美國鋼鋁產業的未來，川普採取對美國國安至關重要的措施。

賴海哲表示，雖然美國負責任行事，但歐盟等卻沒有，他們未與美國合作，反而用旨在懲罰美國企業與勞工的關稅進行報復。

賴海哲指出，當歐盟與其他國家稱美國的鋼鋁關稅為保障措施，並以此為由實施報復性關稅時，他們對多邊貿易體系造成重大傷害；事實上，他們展現出可以隨時扭曲世貿組織的規定，以達到他們的目的。

「面對這些不合理的關稅，美國將依據美國法律和國際規則，採取一切必要行動以維護其利益。」賴海哲說。

因應美國對進口鋼鋁課徵額外關稅，歐盟22日宣布對美國重型摩托車、威士忌、牛仔褲等出口商品課徵報復性關稅。