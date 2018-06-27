反攻200日均線失敗 道指收盤小漲

2018-06-27 04:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



川普政府內部對貿政策說法莫衷一是，投資人壁上觀。（美聯社） 分享 facebook

美國股市26日小幅走高，因科技類股從前一交易日的大跌中反彈，但川普政府對貿易的信息令人混淆不清，則使得漲幅受限。

道瓊工業平均指數上漲30.31點或0.12%報2萬4283.11點，蘋果上漲約1.6%，仍未能站上200日均線。史坦普500指數上漲5.99點或0.22%報2723.06點，因能源和科技漲幅均超過1%。那斯達克綜合指數上漲29.62點或0.39%報7561.63點，Netflix上漲4.52%，從上一交易日的大跌中反彈。

奇異電氣在退出道指後的第一天大漲，為三年多以來的最大單日漲幅。

Informa Financial Intelligence市場策略師諾曼（Ryan Nauman）表示：「許多投資人在貿易政策混亂的情況下採取觀望態度。」但另一方面，「基本面依舊良好，我認為這些與貿易有關的談話都壓抑了基本面的利多。」

財政部長米努勤推文表示，《華爾街日報》有關川普政府計畫遏制中國投資美國科技的報導是「假新聞」。然而，他補充說，這些限制將適用於「所有試圖竊取我們技術的國家。」

但25日稍晚時，川普總統的貿易顧問納瓦羅表示，目前還沒有打算對中國或其他國家進行投資限制的計畫。他還表示，股市對這種擔憂反應過度。

然而，白宮新聞秘書桑德斯卻證實了米努勤的聲明中，在新聞發布會上說：「正如財長所說，稍後將發布一個聲明，目標是所有試圖竊取我們技術的國家，我們希望很快就能公布這項聲明。」