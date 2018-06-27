歐股試圖收復失土 收盤漲跌互見

2018-06-27 03:07 中央社 倫敦26日綜合外電報導



歐洲3大主要股市昨天因市場擔心全球貿易戰加劇重挫，今天試圖收復失土，但成效不彰，收盤漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數上揚0.6%，以7555.95點作收。

法蘭克福DAX 30指數下挫0.3%，收在12234.34點。

巴黎CAC 40指數下跌0.1%，收5281.29點。