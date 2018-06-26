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經濟衰退預測指標 美公債殖利率差創近年新低

2018-06-26 23:37中央社 紐約26日綜合外電報導

美國與其他國家的貿易大戰不斷升溫，促使投資人爭相轉向相對安全的美國公債，導致長、短年期殖利率差創下2007年8月以來的低點。

投資人和政策制定者都密切追蹤美國公債殖利率曲線走勢，因為他們都在提防2年期和10年期殖利率曲線出現上下倒置，亦即短年期公債殖利率超越長年期公債。

歷史經驗顯示，美國公債殖利率曲線出現上下倒置後，經濟衰退就會隨之而來。儘管公債殖利率差成為越來越多人關注的焦點，聯準會目前仍未改變貨幣政策正常化的計畫。

美國10年期公債殖利率昨天下滑2.7個基點，來到2.873%；較易因政策波動的2年期公債則下滑2.1個基點，成為2.5287%。殖利率下滑，債券價格就會上揚。

英國「金融時報」（FT）報導，前述兩種美國公債的殖利率差只剩34.242個基點，是殖利率曲線自2007年8月以來最趨平的水準。

彭博（Bloomberg）報導，5年期和30年期、7年期和10年期公債之間的殖利率差也接近多年來的低點。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，10年期公債殖利率還會降至多低，是一個真正令人困惑的問題。這也讓聯準會面臨兩難。

2年和10年期公債殖利率差創下近年來新低，促使多家金融業者下修或檢討年底的預測值。摩根士丹利（Morgan Stanley）的利率團隊22日表示，美國10年期公債殖利率今年恐難再創新高。

美國和貿易夥伴之間的口水戰升溫，以及歐洲中央銀行（European Central Bank）最近採取比預期「更鴿派」的政策行動，促使摩根大通（JP Morgan Chase &Co.）分析師將年底的10年期美國公債殖利率預測值，從3.3%下修至3.2%。

若加上這家公司預測2年期公債會達到3.05%，則2年期和10年期公債殖利率差將趨平至15個基點。

法國興業銀行（Societe Generale）則預測，2年期和10年期美國公債殖利率差到年底時會降至30個基點，2019年6月甚至會降為10個基點。

興業銀行的策略師小組在給投資人的備忘錄中寫道：「我們認為（殖利率）曲線還不算太趨平，建議準備迎接還會進一步趨平（的曲線）。」

鮑爾13日在華府對記者表示，因為聯準會正在升息，「全世界都能理解，短年期公債殖利率會上揚」，「比較難的問題是長年期公債的利率究竟會如何」。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）首席證券策略師亞當斯（Gina Martin Adams）表示，過去20年來，可能從沒有任何聯準會官員如此公開討論對於公債殖利率曲線趨平的不安。

聯準會官員還在審慎思考長年期公債殖利率走勢的難題，華爾街卻繼續堅持向客戶做出殖利率差會進一步趨平的建議。

英國巴克萊銀行（Barclays Bank）多名策略師在22日的投資備忘錄中寫道：「美國（公債殖利率）曲線有趨平的傾向，加上聯準會在最近聯邦公開市場委員會（FOMC）會議發表鷹派論調，讓長年期公債更不可能出現賣壓。」

聯準會興業銀行鮑爾
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