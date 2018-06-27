美貿易政策 現矛盾訊號

2018-06-27 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



白宮貿易與製造業顧問納瓦羅 本報系資料庫 分享 facebook 美國政府官員在打算限制外國投資美國科技企業的議題釋出矛盾訊息，對於究竟是只針對中國、或適用其他國家的說法口徑不一，引發市場大幅波動。美國的貿易威脅已加重市場焦慮情緒，促使更多基金業者減持股票。

美國財政部長米努勤25日指出，目前正在研擬限制外國投資美國科技的措施，涵蓋範圍不會侷限於中國，而是將適用於「企圖竊取我國技術的所有國家」。財政部預定29日將發布對中國的投資限制。

同日稍後，白宮貿易與製造業顧問納瓦羅卻試圖淡化米努勤的說法，他向CNBC表示，限制投資美國科技公司的措施將只會瞄準中國，「目前沒有計畫對妨礙到我國的任何國家實施投資限制。這不在計畫中」。

美國總統川普領導的政府對貿易政策釋出矛盾訊號，反映白宮內部對於要以多強硬的立場要求中國在貿易、技術移轉與產業政策做出改變的議題上，有重大歧見。

立場偏貿易鴿派的米努勤一直不願支持對中國產品課徵高關稅，擔心衝擊全球供應鏈，偏鷹派的納瓦羅則主張對北京採取更強硬的手段。 經濟日報提供 分享 facebook

在美、中貿易關係日益緊張之際，富達國際與Thomas Miller等投資機構都已減持股票，因為川普還威脅對歐洲汽車以及另外2,000億美元中國產品加徵關稅，而美國針對中國產品的首波加徵關稅措施將在下周生效。

Thomas Mille最近已減持股票、提高現金與替代資產部位，富達對股市看法也由加碼降為中性，並增持現金與債券部位。

美銀引述數據指出，在截至6月20日當周，全球股票基金資金流出130億美元。