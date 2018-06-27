美與夥伴貿易衝突升高 股匯後市不妙

2018-06-27 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國與主要夥伴間的貿易衝突升高，令投資人擔心將拖累全球經濟成長，已使美國公債買氣增強，美股與美元走軟，而美股和美元後市也可能遭遇壓力。

許多分析師認為近幾周美股之所以強韌，是因投資人預期貿易衝突升高時，川普政府能居於上風，但美股與全球股市25日同步下跌，顯示投資人已不再這樣想。中國與歐盟的官員都表示，美國採取的片面式貿易行動，可能將全球經濟推向衰退。

與此同時，股市的逆風愈來愈強，不少投資人及策略專家都覺得全球經濟及企業獲利成長已達頂峰，未來只有下降一途，且美股價位已高，也令投資人憂心忡忡。

美元匯率從4月中展開的升值走勢，現在也呈現強弩之末。彭博美元指數在6月16到19日共上升6.28%，但之後連跌四天。

匯市認為美、歐、日貨幣政策「背離」，是帶動美元升值的主力，但事實上可能是因為美元出現「軋空」走勢。

數據顯示，美元期貨空單部位在達到頂峰後，開始減少，同期間美元也回升，而最新數據顯示美元部位出現去年底以來首次的淨多單狀態。高盛建議投資人現在別搶搭美元升值的班車，並預測下半年美元將回貶。

市場原先認為美債將進入熊市，但現在已重新思考。大摩全球利率策略主管洪巴克指出，「我們現在建議投資人買進美國10年期公債」；10年期美債殖利率25日已降到2.88%，距離3%心理關卡更遠。